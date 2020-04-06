Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Windows 10 полностью переделают меню "Пуск"

Новый внешний облик должен понравиться многим пользователям Windows 10

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:15

Microsoft анонсировала большие изменения у Windows 10, которые затронут пользовательский графический интерфейс. Рестайлингу будет подвержено меню "Пуск". Компания даже показала несколько анимаций, чтобы пользователи смогли оценить, насколько сильно будет подвержено изменениям Windows 10.

Читайте также:
Найдена очень редкая версия Windows 8 с нормальным "Пуском"

Новый внешний облик наверняка понравится многим пользователям Windows 10. Первое, что бросается в глаза – более гладкий и упрощенный стиль "Пуска". Увы, без плиток не обошлось – ни останутся вместе частью встроенных приложений, таких как Погода, Новости, Почта и Фотографии. Опубликованные изображения демонстрируют новые значки приложений, хотя старые элементы все еще присутствуют в меню.

Обновленный "Пуск" Windows 10
Обновленный "Пуск" Windows 10
Фото: ixbt.com

Настраиваемый плиточный интерфейс по большей части убран из меню, разработчики оставили плитки для некоторых приложений, но лишили их возможности изменять цвет — функции, которая впервые появилась в Windows 8. Если в настоящее время вы используете плиточный интерфейс для других приложений, то сможете продолжить делать это, поскольку новое меню "Пуск" получит иконки в фирменном стиле Fluent Design с закругленными краями.

Смотрите также в сюжете о том, чем опасен синдром компьютерной шеи:

Несмотря на то, что грядущие изменения в Windows 10 выглядят весьма привлекательно, до сих пор неизвестно, когда разработчики намерены открыть к ним доступ широким массам пользователей. Скорее всего, участникам инсайдерской программы Microsoft новое меню "Пуск" станет доступно в конце этого года, а обычные пользователи смогут начать взаимодействие с ним в начале следующего года.

Обновленный "Пуск" Windows 10

Напомним, что ранее Microsoft показала Windows 10X, в котором будет использоваться "Пуск" без плиток. А в прошлом году осеннее обновление Windows 10 сломало "Пуск".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 приложений для удаленной работы на карантине Facebook выпустил Messenger для Windows 10 и macOS с темной темой Microsoft прекращает обновлять Windows 10 из-за коронавируса Наивысшая угроза: Windows 10 внезапно оказалась в опасности
программа дизайн Microsoft операционная система windows 10
Источник: ixbt.com
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Сегодня, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 13:34Events

Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника

Сегодня, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Сегодня, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Сегодня, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Сегодня, 11:10Food

Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Сегодня, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

Ирина Билык: биография и интересные факты об имениннице

Сегодня, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

Вчера, 12:10Food

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

Вчера, 11:31Fun

Гадания на Благовещение 2020: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 08:00Fun

5 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

4 апреляАфиша

Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

3 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

Новости партнеров

Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Як Тіна Кароль виглядала до того, як прославилася
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
Суперфуд 21 века: каша, которая защитит сердце и обогатит сосуды
"Секс-бомба": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе
Тайная жизнь Ольги Сумской: 5 фактов об украинской актрисе