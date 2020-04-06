У Windows 10 полностью переделают меню "Пуск"

Новый внешний облик должен понравиться многим пользователям Windows 10

Microsoft анонсировала большие изменения у Windows 10, которые затронут пользовательский графический интерфейс. Рестайлингу будет подвержено меню "Пуск". Компания даже показала несколько анимаций, чтобы пользователи смогли оценить, насколько сильно будет подвержено изменениям Windows 10.

Новый внешний облик наверняка понравится многим пользователям Windows 10. Первое, что бросается в глаза – более гладкий и упрощенный стиль "Пуска". Увы, без плиток не обошлось – ни останутся вместе частью встроенных приложений, таких как Погода, Новости, Почта и Фотографии. Опубликованные изображения демонстрируют новые значки приложений, хотя старые элементы все еще присутствуют в меню.

Обновленный "Пуск" Windows 10 Фото: ixbt.com

Настраиваемый плиточный интерфейс по большей части убран из меню, разработчики оставили плитки для некоторых приложений, но лишили их возможности изменять цвет — функции, которая впервые появилась в Windows 8. Если в настоящее время вы используете плиточный интерфейс для других приложений, то сможете продолжить делать это, поскольку новое меню "Пуск" получит иконки в фирменном стиле Fluent Design с закругленными краями.

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Несмотря на то, что грядущие изменения в Windows 10 выглядят весьма привлекательно, до сих пор неизвестно, когда разработчики намерены открыть к ним доступ широким массам пользователей. Скорее всего, участникам инсайдерской программы Microsoft новое меню "Пуск" станет доступно в конце этого года, а обычные пользователи смогут начать взаимодействие с ним в начале следующего года.

Обновленный "Пуск" Windows 10

Напомним, что ранее Microsoft показала Windows 10X, в котором будет использоваться "Пуск" без плиток. А в прошлом году осеннее обновление Windows 10 сломало "Пуск".

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