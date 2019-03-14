У Windows 10 появится функция "самолечения"

Microsoft разрабатывает технологию автоматического исправления ошибок при обновлениях

Windows 10 автоматически удалит обновление, приведшее к ошибке Фото: Windows Central

Последнее время Microsoft не везет с обновлениями Windows 10. Осенью вышел скандальный October Update 2018, который удалял важные файлы на системном диске, а у некоторых вовсе появлялся "синий экран смерти" (BSOD), в результате компания даже остановила его раздачу на время исправления. Чтобы подобные проблемы не повторялись, Microsoft решила ввести новую функцию "самолечения" Windows 10.

Microsoft анонсировала разработку механизма, который позволит автоматически определять причину сбоя загрузки Windows 10 и самостоятельно устранять ее откатом до предыдущего рабочего состояния, удаляя "опасные" обновления. Таким образом, вместе с автоматическим обновлением операционной системы, будет задействован механизм удаления проблемных патчей, несовместимых с аппаратным оборудованием или программами, что мешают запустить систему.

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К примеру, если пользователь увидит "синий экран смерти", то система автоматически удалит обновление, приведшее к ошибке, и заблокирует его установку на следующие 30 дней. За это время все проблемы совместимости должны быть решения, после чего ОС попытается установить его повторно.

Сейчас подобную процедуру пользователь вынужден делать сам. Недавний патч, тормозивший компьютеры, необходимо было удалять вручную, на что тратилось время и нервы пользователей.

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Напомним, что ранее мы рассказывали, что делать с Windows, если завис компьютер. В то же время пользователи начали активно возвращаться на Windows 7.

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