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У Windows 10 появится режим "турбо": скорость увеличится в разы

Microsoft добавит новую систему индексации файлов в Windows 10 вместе с майским обновлением Windows 10 May 2020 Update (20H1)

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:55

Согласно свежей информации от участников Windows Insider, Microsoft добавит новую функцию в Windows 10, после которой операционная система перестанет тормозить и будет работать быстрее. По имеющимся сведениям, майское обновление принесет Windows 10 усовершенствованную систему индексации, которая может повысить общую производительность системы с определенными конфигурациями.

Индексирование в Windows каталогизирует файлы на компьютере для ускоренного поиска и более быстрого доступа к ним. Новая функция позволит гораздо быстрее находить нужные файлы или даже ключевое слово в Windows 10. Особенно ускорение ощутят на себе пользователи, операционная система которых установлена на традиционных жестких дисках (HDD).

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Раньше проблема заключалась в том, что индексирование могло обременять оборудование и приводить к повышенной активности диска на механических жестких дисках. В руководстве по настройке Windows нередко предлагалось отключить индексацию вовсе для повышения производительности системы. Это замедляло поиск, но не позволяло ОС излишне раскручивать жесткий диск в самый неподходящий момент, и, таким образом, такой подход считался достойным компромиссом.

Как подчеркивает Windows Latest, Microsoft в последнем обновлении настроила индексацию так, чтобы он не оказывал влияния на производительность. Согласно публикации, Windows теперь будет ограничивать или даже полностью останавливать индексирование, пока вы выполняете другие действия, такие как передача файлов. Авторы публикации отмечают, что они смогли заметить ощутимую разницу в нескольких тестах, которые они проводили на реальном оборудовании и виртуальных машинах.

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Стоит отметить тот факт, что эта настройка будет иметь гораздо большее значение в системах на жестких дисках, чем в системах с твердотельным накопителем. SSD-накопители, как правило, достаточно быстрые, поэтому индексация может быть незаметной.

Напомним, что ранее Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10, который следовало удалить немедленно. Также ранее обновление Windows 10 удаляло личные файлы и ломало компьютеры.

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компьютер Microsoft операционная система windows 10 обновление жесткий диск
Источник: Windowslatest
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