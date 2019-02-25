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UADIGITALS-2019 — знаковое событие в сфере цифрового маркетинга

Конференция UADIGITALS-2019 пройдет 21-22 марта в Mercury Congress Hall, Киев

Слоган конференции – "Узнай, за что платишь!"

Ведущие маркетологи и специалисты диджитал дают четкое понимание, как прокачать отдел маркетинга, чтобы он был максимально эффективен в сегодняшнем оцифрованном мире.

Конференция будет интересна как маркетологам и бренд-менеджерам, так и топ-менеджерам рекламодателей. Ожидается более 400 участников и около 30 спикеров каждый день.

Слоган конференции – "Узнай, за что платишь!". Ведь действительно важно, чтобы маркетологи, пиарщики, диджитальщики и клиенты рекламных агентств взвешенно подходили к выбору инструментов воздействия на аудиторию. Это выгодно всем.

Сегодня же digital везде. Реклама без digital просто не работает. Чем дальше, тем больше новых технологий появляется в этой области. И, естественно, возникают сложности взаимопонимания.

Маркетологи не успевают следить за новинками, предпочитают годами проверенную SEO-оптимизацию и котиков. Разработчики рыдают над ТЗ и не могут объяснить, что "вот эта вот кнопочка горит красненьким, а тут — оп! и телефон выскакивает", — это не ТЗ. Команды креативщиков бьются над вижуалом для подростков, а им, оказывается, надо совершенно другое. В общем, сплошное разочарование и непонимание.

Организаторы конференции решили, что так дальше нельзя и поэтому собирают всех 21-22 марта.

На UADIGITALS-2019 не расскажут, а покажут:

- как использовать современные технологии здесь и сейчас;

- как из самых нелепых факапов сделать выводы и с триумфом выйти на мировой рынок;

- как за шесть месяцев стать лидером отрасли, продвигая инновационный продукт;

- как использовать технологии стартапов в качестве маркетингового инструмента развития бизнеса и личных финансов;

- как продать осязаемый продукт с помощью digital;

- как прокачать отдел маркетинга и навсегда забыть о котиках и младенцах в рекламе;

- как перевести с айтишного на человеческий язык и что потом с этим делать.

Эта конференция для вас, если:

- вы владелец бизнеса, маркетолог, пиарщик, разработчик, SMM-менеджер;

- вы периодически заказываете рекламу или создаете ее, или отвечаете за эффективность продаж;

- вы начинающий специалист в сфере цифрового маркетинга или диджитал.

"Мы не хотим скучающих лиц на UADIGITALS-2019. Поэтому даем не только полезный и актуальный контент, но и возможности. Каждый участник с помощью технологии Meeting Point может организовать встречу в рамках конференции, где презентует свой продукт, технологию, спросит совета или поделится опытом. А для тех, кто любит и технологии, и гаджеты, будет много интересного: девайсы VR, гироскутеры, трекеры и прочие технические новинки", – подчеркнули организаторы конференции.

Ознакомиться с программой конференции и купить билет можно на сайте UADIGITALS-2019 www.uadigitals.com.

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