Ubisoft представили шутер для PlayStation 5 – Far Cry 6: видео

Французская компания Ubisoft порадовала игроков новым трейлером и скриншотами игры Far Cry 6

В воскресенье вечером состоялась презентация новой игры от французской студии Ubisoft – Far Cry 6. Проект был показан в рамках онлайн-презентации Ubisoft Forward. Особенностью игры стал главный харизматичный антагонист в лице диктатора Антона Кастильо, которого играет американский актер Джанкарло Эспозито, известный по ролям в сериале "Во Все Тяжкие" и "Лучше звоните Солу", где в обеих шоу играл наркобарона Густаво Фринга.

Действие разворачивается на острове Яра. Диктатор Антон Кастильо намерен любой ценой вернуть былое величие своей нации, а помогает ему преданный сын Диего (актер Энтони Гонсалес из "Тайны Коко").

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Игрокам предстоит взять на себя роль местного жителя по имени Дэни Рохас (мужчины или женщины), присоединиться к революции и избавиться от тирана. События будут происходить и в столице острова — Эcперанcе, где игроки смогут использовать любые методы прохождения по знакомой игровой формуле: стелс или сражаться в открытую с использованием огромного арсенала вооружения и широкого выбора транспортных средств. Авторы обещают новое и уникальное оружие, передвижные средства (включая даже танк и лошадь) и животных-компаньонов (например, таксу по имени Чоризо).

Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания Far Cry 6 Фото: Игромания 1/7

Выход игры состоится 18 февраля 2021 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, а также компьютерах с Windows 10. Предзаказ можно оформить уже сейчас. Обладатели игры для консолей текущего поколения бесплатно получат бесплатную некстген-версию для игровых приставок нового поколения.

Напомним, что ранее девочка украла у отца 6 тысяч долларов и потратила на видеоигры. Также эксперты предупреждают, что в 2020 году игры взлетят в цене – за качество и графику придется доплатить.

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