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"Убийца флагманов" OnePlus 7 Pro удивил потрясающей особенностью

OnePlus готовит сразу три смартфона с экраном 90 ГЦ, которые поступят в продажу 14 мая 2019 года

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
OnePlus 7 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной фотокамерой
OnePlus 7 Pro будет оснащен 48-мегапиксельной фотокамерой
Фото: Android Central

К главным топовым смартфонам 2019 года Samsung и Huawei в мае присоединится еще один "убийца флагманов" – OnePlus 7 Pro. Мобильный аппарат ждут многие, ведь китайский производитель OnePlus зарекомендовал себя, как разработчик качественных смартфонов, не уступающих по качеству именитым производителям, а в некоторых местах даже их превосходит.

Днями в Twitter появились важные подробности относительно возможностей OnePlus 7 Pro, его технических характеристиках и дате выхода в продажу. Сообщается, что 14 мая в продаже появится три новых смартфона: OnePlus 7, 7 Pro и 7 Pro 5G, которые в чем-то копируют линейку Samsung Galaxy S10.

Больше всего внимания было уделено флагману OnePlus 7 Pro. Этот смартфон, если верить источнику, получит дисплей AMOLED с разрешением QHD+ и кадровой частотой 90 Гц (на смартфонах эта частота не превышает 60 Гц). На данный момент повышенной кадровой частотой могут похвастаться несколько моделей Sharp и некоторые игровые смартфоны.

Стандартный OnePlus 7 получит обычную селфи-камеру с каплевидным вырезом
Стандартный OnePlus 7 получит обычную селфи-камеру с каплевидным вырезом
Фото: TechCrunch

Источники также сообщают, что у OnePlus 7 Pro будет выдвижная фронтальная камера в виде перископа, тройная фотокамера с 48-мегапиксельным основным сенсором, стереодинамики, батарея емкостью 4000 мАч и порт USB 3.1.

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Между тем стандартный OnePlus 7 будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с каплевидной выемкой, а OnePlus 7 Pro 5G будет точно таким же, как и вышеупомянутый OnePlus 7 Pro, но только с модулем 5G. Таким образом, если OnePlus 6 и 6T многие ругали за то, что отличий от предшественников у них было не так уж и много, подобных претензий к OnePlus 7 Pro быть не должно.

Смотрите также в сюжете о том, как не стать жертвой телефонных аферистов:

Напомним, что ранее у OnePlus 7 обещали безумную производительность. Более того, в список лучших смартфонов с надежной защитой от взлома попали модели OnePlus. 

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Источник: ixbt.com
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