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"Убийца" Tesla Cybertruck получил возможности танка: видео

Как тебе такое, Илон Маск – электропикап Rivian R1T способен делать то, на что Tesla Cybertruck не способен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20

Электропикап Rivian R1T получил функцию "поворот танка", которая даст электромобилю возможность разворачиваться на 180 градусов вокруг своей оси, не двигаясь вперед или назад. Этому "фокусу" поспособствовала четырехмоторная электрическая трансмиссия автомобиля.

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Смотрите также в сюжете о том, сколько стоит сбитый танк:

Большинство танков могут вращаться на месте, поскольку их левая и правая гусеницы управляются индивидуально. Вращение гусениц с одной стороны вперед и одновременное перемещение гусениц с другой стороны назад позволяет автомобилю вращаться вокруг своей оси.

Автомобили не могут сделать подобный маневр, потому что все четыре колеса вращаются в одном направлении. Но электромобили отличаются от традиционных автомобилей другим подходом к трансмиссии.

Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
Rivian R1T
Фото: Digital Trends
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Силовая установка Rivan R1T состоит из огромного литий-ионного аккумулятора, который приводит в движение четыре отдельных электродвигателя. Эта настройка позволяет легко контролировать, какой крутящий момент каждый двигатель посылает на соответствующее колесо. Причем, можно даже контролировать направление вращения каждого отдельного колеса. Как и танк, Rivan R1T вращает переднее и заднее левые колеса вперед, а переднее и заднее правые — назад, что и позволяет превратить каждую из сторон в подобие гусениц, которые вращают электромобиль вокруг оси.

В интернете уже появилось видео, демонстрирующее эту функцию. Разумно предположить, что модель R1S также получит такую возможность, потому что обе модели построены на одной платформе.

Напомним, что электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВт*ч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВт*ч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВт*ч — запас хода в 640 км.

Напомним, что ранее Rolls-Royce собрала самый быстрый электросамолет на планете. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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Источник: Digital Trends
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