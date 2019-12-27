"Убийца" Tesla Cybertruck получил возможности танка: видео

Как тебе такое, Илон Маск – электропикап Rivian R1T способен делать то, на что Tesla Cybertruck не способен

Электропикап Rivian R1T получил функцию "поворот танка", которая даст электромобилю возможность разворачиваться на 180 градусов вокруг своей оси, не двигаясь вперед или назад. Этому "фокусу" поспособствовала четырехмоторная электрическая трансмиссия автомобиля.

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Большинство танков могут вращаться на месте, поскольку их левая и правая гусеницы управляются индивидуально. Вращение гусениц с одной стороны вперед и одновременное перемещение гусениц с другой стороны назад позволяет автомобилю вращаться вокруг своей оси.

Автомобили не могут сделать подобный маневр, потому что все четыре колеса вращаются в одном направлении. Но электромобили отличаются от традиционных автомобилей другим подходом к трансмиссии.

Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends Rivian R1T Фото: Digital Trends 1/7

Силовая установка Rivan R1T состоит из огромного литий-ионного аккумулятора, который приводит в движение четыре отдельных электродвигателя. Эта настройка позволяет легко контролировать, какой крутящий момент каждый двигатель посылает на соответствующее колесо. Причем, можно даже контролировать направление вращения каждого отдельного колеса. Как и танк, Rivan R1T вращает переднее и заднее левые колеса вперед, а переднее и заднее правые — назад, что и позволяет превратить каждую из сторон в подобие гусениц, которые вращают электромобиль вокруг оси.

В интернете уже появилось видео, демонстрирующее эту функцию. Разумно предположить, что модель R1S также получит такую возможность, потому что обе модели построены на одной платформе.

Напомним, что электрические пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S оснащаются четырьмя электродвигателями, суммарная мощность которых может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВт*ч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВт*ч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВт*ч — запас хода в 640 км.

Напомним, что ранее Rolls-Royce собрала самый быстрый электросамолет на планете. В свою очередь Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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