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"Убийца яблока": Nokia 9 поборола iPhone XS в битве фотокамер

Nokia 9 PureView своей пентакамерой поразила экспертов по качеству фотографий

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25
Nokia 9 создает более точную карту глубины снимков
Nokia 9 создает более точную карту глубины снимков
Фото: CNET

Nokia 9 PureView является смартфоном с пятью фотокамерами – рекорд для мобильных устройств. О нем много говорят в СМИ, есть даже примеры его фотографий от производителя, но объективных сравнений не было до сегодняшнего дня. Специалисты их GSM Arena получили тестовый образец и проверили Nokia 9 "в бою", сравнив его c конкурентом.

Эксперты взяли новинку и один из лучших смартфонов с фотокамерой в лице iPhone XS, сделали сравнительный тест по качеству и представили снимки с результатами. Выяснилось, что Nokia 9 стал буквально "убийцей яблока" — Nokia с пентакамерой превзошел iPhone XS.

Снимок на Nokia 9 PureView и iPhone XS
Снимок на Nokia 9 PureView и iPhone XS
Фото: GSMarena

Снимок на Nokia 9 PureView и iPhone XS
Снимок на Nokia 9 PureView и iPhone XS
Фото: GSMarena

На снимках видно, что Nokia 9 PureView сохраняет намного больше деталей, сохраняет естественную цветопередачу и делает аккуратным размытый задний фон. Также заметно, что по сравнению с iPhone XS, Nokia 9 создает более точную карту глубины с улучшенным разделением объекта и фона.

Nokia 9 PureView способен различать до 1200 фокальных плоскостей
Nokia 9 PureView способен различать до 1200 фокальных плоскостей
Фото: GSMarena

Секретом передачи точной глубины сцены является способность Nokia 9 PureView различать до 1200 фокальных плоскостей, тогда как обычные смартфоны понимают не более 15. Эта особенность приводит к двум преимуществам: возможность создавать фотографии с реалистичным эффектом размытости и возможность выбирать другую точку фокусировки уже после захвата снимка.

Как делать красивые фотографии в домашних условиях:

Напомним, что ранее экспертами был определен смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире. А китайский производитель Meizu хитро спрятал селфи-камеру в новом смартфоне. 

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Источник: GSMarena
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