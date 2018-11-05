Уцененные iPhone 8 Plus раскупили за день

Apple выставила на продажу отремонтированные модели iPhone 8 и снизила цену на 100 долларов

iPhone 8 рухнул в цене. Фото: WIred

После выхода в продажу "бюджетного" iPhone XR, Apple поменяла ценники на устаревший модельный ряд смартфонов. Так уценке подверглась модель iPhone 8 и iPhone 8 Plus – цена на эти модели упала на 100 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple iPhone убивает самое распространенное вещество во Вселенной

Однако стоит заметить, что Apple выставила на продажу модели Refubrished ("восстановленные"), которые были ранее бракованы, но отремонтированы. За восстановленный iPhone 8 на 64 ГБ Apple просит 499 долларов, а более крупный 8 Plus – за 599 долларов. То есть экономия в обоих случаях составляет 100 долларов. Моделей с другим объемом памяти по такой низкой цене не предусмотрено.

Цена iPhone 8 Refubrished Фото: Apple

Партия уцененных iPhone 8 Plus была раскуплена за два дня и более недоступна, а модель iPhone 8 все еще доступна для приобретения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple iPhone XS Max "порвал" все смартфоны на Android

В случае приобретения официального восстановленного аппарата в полной комплектации, на который распространяется стандартная годовая гарантия, клиент также получает право купить расширенную гарантию Apple Care+, котрая расширяет действие поддержки.

Однако новым владельцам следует быть осторожными, ведь новое обновление iOS 12.1 тормозит работу iPhone 8 и iPhone X. Напомним также, что несмотря на свое технологичное совершенство, Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.