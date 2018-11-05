Уцененные iPhone 8 Plus раскупили за день
Apple выставила на продажу отремонтированные модели iPhone 8 и снизила цену на 100 долларов
После выхода в продажу "бюджетного" iPhone XR, Apple поменяла ценники на устаревший модельный ряд смартфонов. Так уценке подверглась модель iPhone 8 и iPhone 8 Plus – цена на эти модели упала на 100 долларов.
Однако стоит заметить, что Apple выставила на продажу модели Refubrished ("восстановленные"), которые были ранее бракованы, но отремонтированы. За восстановленный iPhone 8 на 64 ГБ Apple просит 499 долларов, а более крупный 8 Plus – за 599 долларов. То есть экономия в обоих случаях составляет 100 долларов. Моделей с другим объемом памяти по такой низкой цене не предусмотрено.
Партия уцененных iPhone 8 Plus была раскуплена за два дня и более недоступна, а модель iPhone 8 все еще доступна для приобретения.
В случае приобретения официального восстановленного аппарата в полной комплектации, на который распространяется стандартная годовая гарантия, клиент также получает право купить расширенную гарантию Apple Care+, котрая расширяет действие поддержки.
Однако новым владельцам следует быть осторожными, ведь новое обновление iOS 12.1 тормозит работу iPhone 8 и iPhone X. Напомним также, что несмотря на свое технологичное совершенство, Apple iPhone XS держит заряд хуже iPhone X.