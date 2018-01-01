Ученые доказали существование "шестого чувства" у собак и котов

Кошки и собаки имеют ультрафиолетовое зрение, которое позволяет им видеть то, что не видят люди

Собака чувствует опасность. Фото: Усатики

Ученые подтвердили предположение о том, что домашние животные обладают "шестым чувством", о котором уже столетия говорят владельцы собак и кошек, давно приметивших, что их питомцы великолепно чувствуют опасность.

Но теперь ученые, возможно, нашли объяснение их странному поведению. По их мнению, кошки и собаки имеют ультрафиолетовое зрение, которое позволяет им видеть то, что не могут видеть люди. Тем не менее эксперты так и не смогли разобраться, почему животные обладают этой возможностью.

Британские исследователи обнаружили, что целое множество млекопитающих, в том числе ежи и хорьки, могут видеть в УФ спектре, который дает им более четкое видение ночью и другие преимущества. Ранее считалось, что только горстка млекопитающих может видеть в ультрафиолетовом свете, но новое исследование может помочь ученым пролить свет на странное поведение животных.

Свет состоит из спектра цветов и люди видят мир в диапазоне от красного до фиолетового, однако многие животные, такие как пчелы, рыбы, рептилии и амфибии, способны видеть в невидимом для человеческого глаза ультрафиолетовом спектре. Ранее ученые установили, что ряд млекопитающих, включая летучих мышей, оленей, некоторых крыс и кротов также способны видеть в ультрафиолете, но эксперты пока не выяснили, почему некоторые млекопитающие обладают этой способностью, а другие, в том числе и люди, нет.

Хрусталик человеческого глаза блокирует свет в ультрафиолетовом спектре, в то время как у некоторых животных он преобразуется в нервные сигналы, которые поступают в мозг и обрабатываются. Чтобы изучить, какие животные обладают способностью видеть в ультрафиолетовом диапазоне, ученые исследовали глаза множества млекопитающих, которые умерли в зоопарках, ветеринарных клиниках, научных лабораториях и скотобойнях.

Измерив, сколько света пропустил к сетчатке глаз каждого животного, ученые выяснили, что многие животные, в том числе кошки и собаки, видят в УФ спектре. Как полагают исследователи, существующий в человеческом глазу УФ-фильтр позволяет видеть более точно. Они также обнаружили, что животные, блокирующие эту часть спектра, имеют более острое зрение.

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