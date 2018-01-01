Ученые нашли на Марсе окаменелости с микробами
Залежи железа очень напоминают земные останки, в которых находились ископаемые
Международная группа ученых, проведя комплексный анализ поверхности Марса, нашла место, представляющее наибольший интерес с астропалеонтологической точки зрения.
Этим местом оказались бывшие озера, в которых остались камни, богатые железом и кремнием. Осадочные породы, по мнению исследователей, сформированы из уплотненной грязи и глины, что повышает вероятность сохранения микробов.
Эту информацию специалисты получили благодаря трем источникам. Первый — стратиграфические, минералогические и геохимические данные, собранные во время предыдущих миссий. Второй — анализ похожих окаменелостей на Земле, и третий — экспериментальные исследования органического распада и сохранения.
Ученые считают, что возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет. Это очень долгий срок, но на Марсе, в отличие от Земли, нет движения тектонических плит, которое зачастую разрушает останки. Полученные сведения пригодятся для следующих экспедиций к Красной планете: например, для ровера "Марс-2020", который должен будет отправить образцы марсианской почвы на Землю.
Специалисты NASA и Европейского космического агентства уже подписали соглашение о совместном планировании миссий, в течение которых пробы марсианского грунта доставят на нашу планету.
О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: