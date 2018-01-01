Ученые нашли на Марсе окаменелости с микробами

Залежи железа очень напоминают земные останки, в которых находились ископаемые

Окаменелости очень напоминают Земные. Фото: pixabay

Международная группа ученых, проведя комплексный анализ поверхности Марса, нашла место, представляющее наибольший интерес с астропалеонтологической точки зрения.

Этим местом оказались бывшие озера, в которых остались камни, богатые железом и кремнием. Осадочные породы, по мнению исследователей, сформированы из уплотненной грязи и глины, что повышает вероятность сохранения микробов.

Окаменелости Journal of Geophysical Research

Эту информацию специалисты получили благодаря трем источникам. Первый — стратиграфические, минералогические и геохимические данные, собранные во время предыдущих миссий. Второй — анализ похожих окаменелостей на Земле, и третий — экспериментальные исследования органического распада и сохранения.

Ученые считают, что возраст окаменелостей может составлять четыре миллиарда лет. Это очень долгий срок, но на Марсе, в отличие от Земли, нет движения тектонических плит, которое зачастую разрушает останки. Полученные сведения пригодятся для следующих экспедиций к Красной планете: например, для ровера "Марс-2020", который должен будет отправить образцы марсианской почвы на Землю.

Специалисты NASA и Европейского космического агентства уже подписали соглашение о совместном планировании миссий, в течение которых пробы марсианского грунта доставят на нашу планету.

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