Ученые нашли способ избежать тяжелой старости

Сегодня, 17:43

Результаты исследования применимы к людям, которые могут значительно улучшить общее состояние организма

Тяжелой старости можно избежать. Фото: pixabay
Тяжелой старости можно избежать. Фото: pixabay

По мнению ученых, от тяжелой старости есть действенное средство. Начать следует с периодического голодания и легких упражнений. Данный комплекс улучшает здоровье и снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета.

Соответствующий вывод был сделан учеными Национального института по вопросам здравоохранения США, основанный на эксперименте, проведенном на мышах.

В ходе проводимых исследований, которые продлились на протяжении четырех месяцев, специалисты всячески использовали мышей, распределенных по четырем группам. В первой животные имели круглосуточный доступ к кормам, во второй каждый день бегали на протяжении 45 минут и также могли питаться, когда им этого захочется.

В третьей голодовка производилась через день, а в четвертой мыши периодически голодали и поддерживали стабильную физическую активность. Упражнения сказывались положительно на показателях физического здоровья животных, но, при этом, сочетание физической активности, а также периодического голодания оказывало значительно больший эффект в плане поддержания тонуса и развития выносливости. Ученые отметили, что результаты исследования вполне применимы к людям, которые могут значительно улучшить общее состояние организма и снизить риск преждевременной смерти у человека.

Представители Science Alert ранее поделились сведениями о том, какие же есть основные способы для снижения артериального давления, его существенное повышение приводит к инфаркту или инсульту. Только в США от этих недугов в день умирает до тысячи человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое секстинг и как он влияет на отношение партнеров,

Также сообщалось, что ученые обнаружили загадочных существ на вершине Эвереста

О том, как еще укрепить свое здоровье, смотрите на видео ниже:
здоровье, ученые, старость

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VladTime

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