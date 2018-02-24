Ученые научились читать и иллюстрировать мысли людей

Сегодня, 16:47

Специалисты в Скарборо смогли успешно прочитать мысли человека при помощи прибора ЭЭГ

Читать мысли - это уже не фантастика. Фото: Whoswhos.org
Читать мысли - это уже не фантастика. Фото: Whoswhos.org

Канадские учёные из Университета Торонто в Скарборо смогли успешно прочитать мысли человека при помощи прибора ЭЭГ, сделав революцию в нейротехнологиях эффективнее, быстрее и дешевле.

Так учёные провели тестирование, суть которого заключалась в том, чтобы изучить активность мозга при запоминании и "фиксировании" данного изображения. К головам нескольких добровольцев прикрепили "шапку" прибора и стали показывать им мигающие изображения лица. Как только мозг человека преобразил и зафиксировал картинку, учёные её считывали. В итоге они получали лицо, обработанное мозгом человека, то есть прочитали его мысли.

В функциональности своей разработки специалисты не сомневаются. Во-первых, технология поможет в общении людям, которые не могут выражаться словами или даже символами. Во-вторых, это существенно изменит мировую судебную практику: вскоре узнать о реальных событиях случившегося можно будет узнать не со слов сторон и свидетелей и не через полиграф, а увидев всё глазами человека.

Напомним, ранее ученые заявили, что земля замедлится и упадёт в центр Солнца,

Также сообщалось, что специалистам удалось искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

О том, какое необычное существо удалось выловить ученым, смотрите на видео ниже:
ученые, люди, мысли

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Источник:

VladTime

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