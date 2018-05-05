Ученые научились добывать золото при помощи компьютера
Инженеры разработали способ, который станет доступным для каждого желающего
Наночастицы золота были обнаружены учеными из Техасского технологического университета и Университета Вирджинии. Инженеры разработали простой способ по их добыче, который станет доступным для каждого желающего.
При проведении исследований, команда решила не выходить в "полевые условия" и провести расчеты за компьютерами. В результате было разработано специальное программное обеспечение, которое анализирует изображения и помогает выявить наночастицы золота в породе.
Это позволит любому пользователю заняться добычей золота прямо за компьютером.
Технологом удалось добиться высокого качества изображения благодаря изменению температуры в датчиках. К тому же, в будущем планируется также увеличить скорость обработки потока информации.
Данная инновация поможет участвовать в разработке накопителей солнечной энергии и биомедицинских устройств.
О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: