Ученые научились добывать золото при помощи компьютера

Инженеры разработали способ, который станет доступным для каждого желающего

Золото добывать сможет каждый. Фото: pixabay

Наночастицы золота были обнаружены учеными из Техасского технологического университета и Университета Вирджинии. Инженеры разработали простой способ по их добыче, который станет доступным для каждого желающего.

При проведении исследований, команда решила не выходить в "полевые условия" и провести расчеты за компьютерами. В результате было разработано специальное программное обеспечение, которое анализирует изображения и помогает выявить наночастицы золота в породе.

Это позволит любому пользователю заняться добычей золота прямо за компьютером.

Технологом удалось добиться высокого качества изображения благодаря изменению температуры в датчиках. К тому же, в будущем планируется также увеличить скорость обработки потока информации.

Данная инновация поможет участвовать в разработке накопителей солнечной энергии и биомедицинских устройств.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: