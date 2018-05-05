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Ученые научились добывать золото при помощи компьютера

Инженеры разработали способ, который станет доступным для каждого желающего  

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 09:58
Золото добывать сможет каждый. Фото: pixabay
Золото добывать сможет каждый. Фото: pixabay

Наночастицы золота были обнаружены учеными из Техасского технологического университета и Университета Вирджинии. Инженеры разработали простой способ по их добыче, который станет доступным для каждого желающего.

При проведении исследований, команда решила не выходить в "полевые условия" и провести расчеты за компьютерами. В результате было разработано специальное программное обеспечение, которое анализирует изображения и помогает выявить наночастицы золота в породе.

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Это позволит любому пользователю заняться добычей золота прямо за компьютером.
Технологом удалось добиться высокого качества изображения благодаря изменению температуры в датчиках. К тому же, в будущем планируется также увеличить скорость обработки потока информации.

Данная инновация поможет участвовать в разработке накопителей солнечной энергии и биомедицинских устройств.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже:

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Источник: uagolos.com

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