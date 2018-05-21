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Ученые назвали скрытые опасности 3D-печати

Трехмерная печать уже совсем скоро может быть опасной для общества  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
3D печать может быть опасна. Фото: pixabay
3D печать может быть опасна. Фото: pixabay

Аддитивные технологии, больше известные широкой общественности как трехмерная печать, сегодня настолько быстро развиваются и совершенствуются, что стали просто опасны для общества. Именно к такому выводу пришли эксперты центра RAND Corporation Соединенных Штатов Америки.

Вот что утверждают специалисты:

- во-первых, 3D-печать открывает возможность наладить массовое домашнее производство оружия, причем самого разнообразного, начиная от пистолетов и заканчивая гранатометом, а то и чем похлеще. Этим в полной мере могут воспользоваться не только уголовники, но и террористы. Например, военные инженеры армии США для примера напечатали на принтере ручной гранатомет M203A1 калибра 40 миллиметров (на фото) и успешно испытали его – работает на все сто;

- во-вторых, трехмерная печать, которая позволяет сегодня легко и быстро создавать даже дома и сложнейшее техническое оборудование, облегчает таким странам, как Северная Корея, быстро наращивать военный потенциал;

- в-третьих, производственные предприятия, использующие аддитивные технологии, не защищены от хакерских атак, которые могут незаметно вносить свои деструктивные изменения, из-за чего пострадает качество выпускаемой продукции.

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Кстати, такой прецедент уже был создан, когда при производстве дрона в Университете Джонса Хопкинса злоумышленниками была "слегка" изменена конструкция воздушного винта, и по этой причине беспилотник разрушился на второй минуте полета. Хорошо, что все это было сделано в рамках исследования самими учеными, но такое вполне возможно и в действительности;

Наконец, интенсивное развитие аддитивных технологий уже в ближайшее время приведет к резкому сокращению рабочих мест. И это в то время, когда общество еще не готово разумно и гуманно перераспределять доходы, полученные более легким путем, минуя усилия огромной массы людей. То есть все это приведет лишь к увеличению безработицы и обнищанию простых людей.

И при этом, отмечают эксперты центра RAND Corporation, трехмерная печать позволяет создавать сложнейшие запчасти и механизмы, даже для человека, например, сердечные клапаны, причем по копеечной себестоимости. Все это должно способствовать интенсивному развитию медицины, космической отрасли и многих других, столь необходимых человечеству.

Возникает определенное противоречие: с одной стороны, 3D-печать – это хорошо, с другой – плохо. И плохо только потому, что наше общество нравственно (а если копнуть глубже, то духовно) несовершенно.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже:

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Источник: esoreiter.ru
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