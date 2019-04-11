Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые неожиданно обнаружили новое свойство материи

Физикам удалось добиться нового состояния материи, которое проявляет необычные свойства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:31
Открытие сделали ученые из Эдинбургского университета
Открытие сделали ученые из Эдинбургского университета
Фото: Freestockimages

Читатели, знакомые со школьной программой физики, знают, что существует три традиционных состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное. Хотя при более детальном изучении их существует гораздо больше, например, плазма, сверхтекучесть, вырожденный газ и прочие. На днях ученые из Эдинбургского университета открыли новое состояние материи.

Эксперименты, проведенные с чистым калием, показали, что этот металл при определенных условиях может находиться в жидком и твердом агрегатном состояниях одновременно. Подобный феномен наблюдается при экстремальных температуре и давлении. В этих условиях атомы калия организуются довольно необычно: пять кольцеобразных структур, расположенных крестообразно, и четыре цепочки атомов между ними.

Чистый калий в двух состояниях одновременно
Чистый калий в двух состояниях одновременно
Фото: Science Alert

"Представьте, что вы держите в руках губку, наполненную водой, из которой начинает капать вода, при этом губка также сделана из воды", — приводит пример один из авторов работы физик Андреас Херманн.

Атомная организация "структурированного расплава". Фото: Science Alert

Атомы калия начинают выстраиваться в упорядоченные кольца и решетки при давлениях порядка 2 — 4 ГПа. Эта структура при температуре до 800 К остается твердой. При дальнейшем нагреве отдельные цепочки начинают плавиться. Ученые назвали это состояние "структурированный расплав". По мнению физиков, подобное состояние можно наблюдать в натрии и висмуте.

Смотрите также в сюжете, как находка воды на Марсе вызвала фурор в научном мире:

Напомним, что ранее ученые признали килограмм устаревшей мерой массы. Также ранее во Вселенной нашли невозможный для Земли сверхпрочный материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Музыка онлайн усиливает Глобальное потепление Глупый двоечник: искусственный интеллект провалил школьные тесты На границе галактики обнаружили физически "невозможную" звезду Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ
ученые физика исследования вещество
Источник: Science Alert
Реклама

Новости партнеров

Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Самый Супер быстрый Торт. Готовится за 15 минут
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Популярные статьи

Сегодня, 05:10Психология

Гороскоп на сегодня: на Раков обрушится много задач, а Овнам стоит приберечь деньги

Вчера, 16:50Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:12Fun

10 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:41Техно

Мир не будет прежним: Microsoft разрушила миф о флешках

Вчера, 09:22Fun

Преданный жене муж завел на стороне 47 детей

Вчера, 08:18Fun

Приметы на свадьбе: фотографы назвали главные признаки скорого развода

Вчера, 07:00Food

Как приготовить запеченную творожную пасху: ТОП-3 рецептов

9 апреляFun

9 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

9 апреляТехно

Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление

9 апреляFun

Девушка в белом платье сорвала свадьбу бывшего жениха: видео

9 апреляFun

Отец едва не потерял сознание, увидев прическу дочери

9 апреляШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как муж поздравил ее с днем рождения

9 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская очаровала снимками с 17-летней дочерью-красавицей

9 апреляЭксклюзив

MARUV – о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

8 апреляFun

Показали "самое лучшее фото с выпускного"

Новости партнеров

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Польских:
Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг
''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг