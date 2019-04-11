Ученые неожиданно обнаружили новое свойство материи

Физикам удалось добиться нового состояния материи, которое проявляет необычные свойства

Открытие сделали ученые из Эдинбургского университета Фото: Freestockimages

Читатели, знакомые со школьной программой физики, знают, что существует три традиционных состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное. Хотя при более детальном изучении их существует гораздо больше, например, плазма, сверхтекучесть, вырожденный газ и прочие. На днях ученые из Эдинбургского университета открыли новое состояние материи.

Эксперименты, проведенные с чистым калием, показали, что этот металл при определенных условиях может находиться в жидком и твердом агрегатном состояниях одновременно. Подобный феномен наблюдается при экстремальных температуре и давлении. В этих условиях атомы калия организуются довольно необычно: пять кольцеобразных структур, расположенных крестообразно, и четыре цепочки атомов между ними.

Чистый калий в двух состояниях одновременно Фото: Science Alert

"Представьте, что вы держите в руках губку, наполненную водой, из которой начинает капать вода, при этом губка также сделана из воды", — приводит пример один из авторов работы физик Андреас Херманн.

Атомная организация "структурированного расплава". Фото: Science Alert

Атомы калия начинают выстраиваться в упорядоченные кольца и решетки при давлениях порядка 2 — 4 ГПа. Эта структура при температуре до 800 К остается твердой. При дальнейшем нагреве отдельные цепочки начинают плавиться. Ученые назвали это состояние "структурированный расплав". По мнению физиков, подобное состояние можно наблюдать в натрии и висмуте.

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Напомним, что ранее ученые признали килограмм устаревшей мерой массы. Также ранее во Вселенной нашли невозможный для Земли сверхпрочный материал.

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