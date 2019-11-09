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Ученые обнаружили край Вселенной

Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:31
Пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто
Пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто
Фото: NASA

Все предыдущие представления о форме Вселенной, вероятно, оказались ошибочными. Согласно новому исследованию ученых из Римского университета Ла Сапиенца при помощи космической обсерватории "Планка", вместо плоской формы, как ее представляли физики-теоретики, наша Вселенная может быть выпуклой, как массивный раздутый воздушный шар, у которого, неожиданно, есть граница.

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В журнале Nature Astronomy появилась научная работа, которая выдвигает смелую теорию о новой форме Вселенной. Авторы исследования заново рассмотрели данные измерения космического микроволнового фона (КМФ) – слабого эха Большого взрыва – и пришли к выводу, что Вселенная с вероятностью 99,8% не бесконечно плоская, а является замкнутой, а значит конечной. Однако это смелое заявление ученых противоречит былым гипотезам, которых придерживались великие умы теоретической физики и космологии.

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Если авторы правы, то пространство-время Вселенной искривлено и замкнуто в своеобразную петлю. Это можно представить так: если достаточно долго лететь по прямой, то в результате можно вернуться в точку старта. Космологи называют эту идею "замкнутой Вселенной".

Причем новая теория не противоречит известному явлению расширения Вселенной. Различие между замкнутой и плоской Вселенной похоже на различие между растянутым плоским листом и надутым воздушным шаром, объясняет автор исследования Алессандро Мельхиорри из Римского университета Ла Сапиенца.

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Когда лист расширяется, каждая точка отходит от любой другой точки на прямой линии. Когда воздушный шар надувается, каждая точка на его поверхности также удаляется от любой другой, но кривизна воздушного шара делает геометрию этого движения более сложной. В плоской Вселенной параллельные линии никогда не пересекутся, а в замкнутой – линии в конечном итоге встретятся сами с собой.

Из данных обсерватории "Планка" также выяснилось, что фоновое микроволновое излучение подвержено значительно более сильному гравитационному линзированию, чем предполагают существующие теории. Для объяснения этого избыточного гравитационного линзирования команда ученых ввела в модель формирования Вселенной новый параметр A_lens, которого нет в Общей теории относительности. И одной из интерпретаций этого нового параметра как раз является положительная кривизна пространства-времени.

Напомним, что ранее "Вояджер-2" изучил межзвездное пространство и ошеломил ученых увиденным. Также недавно NASA показала великолепие неба южного полушария.

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Источник: livescience
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