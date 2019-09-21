Ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни: фото

Огромные куски скал отламываются и скачут по комете, словно теннисные мячики

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко показала еще один сюрприз астрономам Фото: ESA

На последних фотоснимках с зонда Rosetta, исследующего комету 67P/Чурюмова-Герасименко, астрономы обнаружили необычные прыгающие камни. Огромные куски породы отламываются и скачут по поверхности кометы, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

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Комета обладает очень низкой гравитацией, которая слабее 10 тысяч раз от Земли. Это приводит к тому, что пыль и камни с ее поверхности регулярно выбрасываются в космос, однако некоторые объекты остаются на ее поверхности, делая огромные "прыжки".

Прыгающий камень, оставляющий следы на поверхности Фото: ESA

Один из таких объектов — кусок породы массой около 230 тонн — упал с высоты около 50 метров, а затем "проскакал" несколько десятков метров по поверхности кометы, как теннисный мячик.

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Изучение подобных движений камней в разных частях кометы помогает определить механические свойства как падающего материала, так и поверхности, на которой он приземляется. Материал, из которого состоит комета в целом, менее плотный, чем обычный лед и камни, с которыми мы знакомы на Земле: валуны на комете 67P/Чурюмова-Герасименко примерно в 100 раз слабее, чем земной рыхлый снег.

Особенности поведения валунов на комете Фото: ESA

В некоторых местах вокруг кометы наблюдались и другие изменения: обрушение Асуанской скалы шириной 70 м, наблюдавшийся в июле 2015 года. Рами Эль-Маарри и Грэм Драйвер из Лондонского университета обнаружили еще более крупный обвал, который даже вызвал яркую вспышку, наблюдаемую 12 сентября 2015 года вдоль границы между севером и южным полушарием кометы.

Напомним, что аппарат Rosetta и зонд "Филы" исследовали комету Чурюмова-Герасименко с 2014 года. Посадка "Филы" стала первой в истории успешной высадкой рукотворного аппарата на поверхность кометы.

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