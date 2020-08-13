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Ученые обнаружили первую в истории человечества кремацию: фото

Сегодня, 07:47

Самая старая известная кремация на Ближнем Востоке датируется 7000 годом до нашей эры

Археологи во время раскопок на севере Израиля на неолитическом участке Бейсамун обнаружили древнюю погребальную яму, которую в далеком прошлом использовали для кремации. На месте проведения древнего ритуала были найдены останки трупа с признаками намеренного сожжения в рамках погребальной практики. Эти останки были датированы периодом между 7013 и 6700 годами до нашей эры, что делает их старейшим известным примером кремации в истории человечества. Об этом открытии сообщает Phys.org.

По несгоревшим костям археологи определили, что усопшим был молодой человек возраста 20-25 лет, который был смертельно ранен кремниевой стрелой. Следы обгорания на останках показывают, что они были намеренно нагреты до температуры боле 500 градусов по Цельсию. Микроскопические остатки растений, найденные внутри древнего костра, вероятно, использовались в качестве топлива.

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Все эти свидетельства заставляют археологов идентифицировать обгоревшие останки как преднамеренную кремацию свежего трупа, в отличие от сжигания сухих останков или трагического пожара. На это намекает также место, где были обнаружены человеческие останки – погребальная яма с открытым верхом и почерневшими стенами от частых костров.

Останки сгоревшего древнего скелета с ребрами и позвонками
Останки сгоревшего древнего скелета с ребрами и позвонками
Фото: phys.org

Эта ранняя кремация приходится на важный переходный период в погребальной практике на Ближнем Востоке. Уходили старые традиции, такие как удаление черепа мертвых или захоронение в поселении, в то время как кремация была в новинку.

Похороненный человек умер от смертельного ранения кремниевой стрелой, которая застряла в кости
Похороненный человек умер от смертельного ранения кремниевой стрелой, которая застряла в кости
Фото: phys.org

Изменение практики похорон может также означать изменение ритуалов, связанных со смертью, и значимость умершего в обществе. Дальнейшее изучение других возможных мест кремации в регионе поможет пролить свет на эволюцию местной культуры.

Напомним, что ранее потерявшая сознание женщина очнулась на погребальном костре. Также был случай, когда американская школьница угостила одноклассников печеньем с прахом своей бабушки.

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наука эволюция археология история древности кремация
Источник: phys.org
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