Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет

Сегодня, 10:35

Тип льда имеет кубическую форму и примерно в 1,5 раза плотнее обычного льда

Откуда на самом деле на Земле взялись алмазы? Фото: pixabay
Откуда на самом деле на Земле взялись алмазы? Фото: pixabay

Согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Science, ученые обнаружили внутри алмазов с разных частей света (Африки и Китая) редкую форму льда. Тип льда, известный как лед-VII, имеет кубическую форму и примерно в 1,5 раза плотнее обычного льда, так называемого типа I.

В отличие от других твердых тел, атомы которых сжимаются под более высокими формами давления, лед под воздействием высокого давления перестраивается в новые структуры.
Например, если вы сильно надавите на лед-I, он превратится в лед-II, который имеет ромбоэдрическую структуру. Увеличьте давление после усиления, и атомы переместятся в лед-III, затем IV, V, VI и VII.Как только он достигает фазы льда-VII, структура остается довольно стабильной даже при увеличении давления.

Открытие удивило ученых, которые ранее считали, что лед-VII существует только на других планетах солнечных систем.

"Наличие воды в бриллиантах давно известно, но открытие формы льда, образованного сверхвысоким давлением нас действительно поразило", — говорит профессор Джордж Россман.
Благодаря их открытию лед-VII Международной минералогической ассоциацией признан минералом.

Напомним, ранее мы обсуждали шесть женщин, которые навсегда изменили мировую науку,

Также сообщалось, что эксперты раскрыли секрет долголетия

О редчайшем алмазе, ушедшим с молотка совсем недавно, смотрите на видео ниже:
лед, ученые, алмазы

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

economistua.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: pixabay.com

Биостазис: в США нашли неожиданный способ спасения раненых солдат

Вчера, 05:50

У военных медиков часто крайне мало времени, чтобы помочь солдатам на поле боя, прежде чем фатальные последствия ранений станут необратимыми

Wellness

Пить можно и в меру. Фото: pixabay

Простой совет: как пить, чтобы не перебрать

Вчера, 14:26

Ученые провели исследование и озвучили простой способ, который спасет ваш вечер
Загрузка...

Wellness

Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Ученые нашли действенный способ реабилитации после инсульта

Сегодня, 02:59

Израильские врачи представили результаты своего исследования на Международной конференции по лечению инсульта

Техно

Мы облучаемся, даже не зная этого. Фото: pixabay

Космическое облучение несет большую угрозу жителям Земли - ученые

9 Марта, 15:59

Беспрецедентный уровень облучения способствует ухудшению состояния здоровья людей  
Загрузка...