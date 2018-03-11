Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет
Тип льда имеет кубическую форму и примерно в 1,5 раза плотнее обычного льда
Согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Science, ученые обнаружили внутри алмазов с разных частей света (Африки и Китая) редкую форму льда. Тип льда, известный как лед-VII, имеет кубическую форму и примерно в 1,5 раза плотнее обычного льда, так называемого типа I.
В отличие от других твердых тел, атомы которых сжимаются под более высокими формами давления, лед под воздействием высокого давления перестраивается в новые структуры.
Например, если вы сильно надавите на лед-I, он превратится в лед-II, который имеет ромбоэдрическую структуру. Увеличьте давление после усиления, и атомы переместятся в лед-III, затем IV, V, VI и VII.Как только он достигает фазы льда-VII, структура остается довольно стабильной даже при увеличении давления.
Открытие удивило ученых, которые ранее считали, что лед-VII существует только на других планетах солнечных систем.
"Наличие воды в бриллиантах давно известно, но открытие формы льда, образованного сверхвысоким давлением нас действительно поразило", — говорит профессор Джордж Россман.
Благодаря их открытию лед-VII Международной минералогической ассоциацией признан минералом.
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О редчайшем алмазе, ушедшим с молотка совсем недавно, смотрите на видео ниже:
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