Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет

Согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Science, ученые обнаружили внутри алмазов с разных частей света (Африки и Китая) редкую форму льда. Тип льда, известный как лед-VII, имеет кубическую форму и примерно в 1,5 раза плотнее обычного льда, так называемого типа I.

В отличие от других твердых тел, атомы которых сжимаются под более высокими формами давления, лед под воздействием высокого давления перестраивается в новые структуры.

Например, если вы сильно надавите на лед-I, он превратится в лед-II, который имеет ромбоэдрическую структуру. Увеличьте давление после усиления, и атомы переместятся в лед-III, затем IV, V, VI и VII.Как только он достигает фазы льда-VII, структура остается довольно стабильной даже при увеличении давления.

Открытие удивило ученых, которые ранее считали, что лед-VII существует только на других планетах солнечных систем.

"Наличие воды в бриллиантах давно известно, но открытие формы льда, образованного сверхвысоким давлением нас действительно поразило", — говорит профессор Джордж Россман.

Благодаря их открытию лед-VII Международной минералогической ассоциацией признан минералом.

Напомним, ранее мы обсуждали шесть женщин, которые навсегда изменили мировую науку,

Также сообщалось, что эксперты раскрыли секрет долголетия

О редчайшем алмазе, ушедшим с молотка совсем недавно, смотрите на видео ниже:



