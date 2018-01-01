Ученые объяснили, с чем связана ревность собаки

Исследователи использовали МРТ для сканирования мозга животных, чтобы оценить меру агрессии

Собаки тоже ревнуют. Фото: Мур ТВ

Ученые из Университета Эмори в американском штате Джорджия провели ряд исследований, проливающих свет на эмоциональную жизнь собак и подтверждающих, что питомцы, как и их хозяева, могут испытывать ревность.

Исследователи использовали МРТ для сканирования мозга животных, чтобы оценить меру агрессии, когда еду давали другой собаке. Этот показатель сравнивался с показателями во время кормежки самой собаки.

Согласно полученным данным, когда собака видела, что другая получает еду, у нее активизировалась мозговая миндалина, что связано с рядом аффективных состояний – тревогой, гневом и страхом.

При этом ученые подчеркивают, что для исследования отбирались животные, которые спокойно переносят аппаратуру.

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