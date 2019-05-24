Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него

Спустя 130 лет ученые установили новый эталон килограмма без приравнивания к физическому объекту

Килограмм будет проверяться другим способом Фото: Pixabay

На протяжении 130 лет ученые всего мира использовали цилиндр из сплава иридия и платины, служивший физическим эталоном килограмма. С 20 мая он более не является официальным эквивалентом килограмма в Палате мер и весов и отправлен на "пенсию". Вместо цилиндра придумали новый способ точного измерения – килограмм будет высчитываться через постоянную Планка.

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Килограмм оставался последней единицей измерения массы в Международной системе единиц, которая для определения использует физический объект. Однако со временем выяснилось, что масса цилиндра из платино-иридиевого сплава меняется со временем – примерно на 50 микрограмм за 100 лет, что идет вразрез со стандартами СИ.

Весы Киббла Фото: Wikipedia

Теперь килограмм будет поверяться при помощи весов Киббла. Это модификация токовых весов, устанавливающая соотношение между массой и электрической мощностью. В этих весах эталоном выступает груз, уравновешивающий силу отталкивания между постоянным магнитом и катушкой под напряжением.

Напомним, что ранее ученые предостерегают человечество об опасности связи 5G, которая ударит по климату и погода станет непредсказуемой. Также недавно выяснилось, что удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом.

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