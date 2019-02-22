Ученые открыли новый спутник Нептуна
Ученые искали инопланетян, но сделали удивительное открытие в Солнечной системе
Группа астрономов из Института SETI, которая занимается поиском внеземного разума, используя орбитальный телескоп "Хаббл", сделала удивительное открытие – у Нептуна обнаружен еще один спутник. Луна Нептуна получила название Гиппокамп в честь морского чудища из греческой мифологии. Таким образом у газового гиганта уже есть 14 открытых спутников, сообщает периодическое издание Nature.
Спутник обладает крохотными размерами, по сравнению со своими "братьями" – всего 34 километра в поперечнике, из-за чего его было трудно заметить раньше. Объект является одним из семи (другие шесть: Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса и Наяда) внутренних спутников планеты, которые очень близко оборачиваются вокруг газового гиганта.
Астрономы предполагают, что Гиппокамп представляет собой древний фрагмент Протея, самого большого по размерам спутника внутренней группы, который примерно в 4 тысячи раз больше Гиппокампа. Орбита последнего пролегает вблизи орбиты Протея, примерно в 12 тысячах километров.
На поверхности самого Протея наблюдается неожиданно крупный кратер Фарос размером около 240 километров, который указывает, что в прошлом со спутником столкнулось другое небесное тело. Отсюда и появилась гипотеза о том, что Гиппокамп — часть Протея. С учетом скорости, с которой Протей мог мигрировать дальше от Нептуна, команда исследователей предполагает, что возраст Гиппокампа может составлять несколько миллиардов лет.
"Открытие Гиппокампа позволяет расширить границы нашего понимания устройства внутренней системы спутников Нептуна. Протей и Гиппокамп в прошлом располагались еще ближе друг к другу, но из-за гравитационных взаимодействий с Нептуном со временем от него отдалился", — отмечает старший научный сотрудник Института SETI Марк Шоуолтер.
С помощью обычного транзистора человек смог поговорить с американским астронавтом:
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