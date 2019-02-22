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Ученые открыли новый спутник Нептуна

Ученые искали инопланетян, но сделали удивительное открытие в Солнечной системе

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:35
У газового гиганта Нептуна теперь 14 открытых спутников
У газового гиганта Нептуна теперь 14 открытых спутников
Фото: Hi-News

Группа астрономов из Института SETI, которая занимается поиском внеземного разума, используя орбитальный телескоп "Хаббл", сделала удивительное открытие – у Нептуна обнаружен еще один спутник. Луна Нептуна получила название Гиппокамп в честь морского чудища из греческой мифологии. Таким образом у газового гиганта уже есть 14 открытых спутников, сообщает периодическое издание Nature.

Спутник обладает крохотными размерами, по сравнению со своими "братьями" – всего 34 километра в поперечнике, из-за чего его было трудно заметить раньше. Объект является одним из семи (другие шесть: Протей, Ларисса, Деспина, Галатея, Таласса и Наяда) внутренних спутников планеты, которые очень близко оборачиваются вокруг газового гиганта.

Размер Гиппокампа в поперечнике составляет всего 34 километра

Астрономы предполагают, что Гиппокамп представляет собой древний фрагмент Протея, самого большого по размерам спутника внутренней группы, который примерно в 4 тысячи раз больше Гиппокампа. Орбита последнего пролегает вблизи орбиты Протея, примерно в 12 тысячах километров.

На поверхности самого Протея наблюдается неожиданно крупный кратер Фарос размером около 240 километров, который указывает, что в прошлом со спутником столкнулось другое небесное тело. Отсюда и появилась гипотеза о том, что Гиппокамп — часть Протея. С учетом скорости, с которой Протей мог мигрировать дальше от Нептуна, команда исследователей предполагает, что возраст Гиппокампа может составлять несколько миллиардов лет.

Обнаружение Гиппокампа в телескоп

"Открытие Гиппокампа позволяет расширить границы нашего понимания устройства внутренней системы спутников Нептуна. Протей и Гиппокамп в прошлом располагались еще ближе друг к другу, но из-за гравитационных взаимодействий с Нептуном со временем от него отдалился", — отмечает старший научный сотрудник Института SETI Марк Шоуолтер.

С помощью обычного транзистора человек смог поговорить с американским астронавтом:

Напомним, что ранее в глубоком космосе обнаружили "призрачные" объекты. А на днях во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

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Источник: Hi-News
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