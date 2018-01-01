Ученые предположили, когда ледниковый период все парализует

В земной атмосфере количество углекислого газа стремительно увеличивается

Ледниковый период наступит. Фото: кадр из фильма

Группа сибирских ученых провела серию исследований, в результате которых сумела спрогнозировать, когда мир снова "уснет", скованный льдом. Ученые отметили, что на все изменения в климате напрямую влияет орбита Земли.

Так, исследователи считают, что в следующий раз ледниковый период на Земле наступит не раньше, чем через 30 тысяч лет.

В начале 20 века сербский учёный Милутин Миланкович обнародовал теорию, что то, каким образом Земля движется вокруг Солнца, оказывает максимальное влияние на все природные процессы, происходящие на планете.

Теорию Миланковича сибирские ученые взяли за основу, и объяснили чередование межледниковых и крупных ледниковых эпох тем, что орбита нашей планеты видоизменяется. Специалисты утверждают, что Малый ледниковый период на Земле закончился ещё в конце 19 века, когда и началось глобальное потепление, длящееся и по сей день.

В земной атмосфере количество углекислого газа стремительно увеличивается, это российские исследователи связывают не только с деятельностью человечества, но и с повышением температуры вод мирового океана: это в свою очередь влияет на высвобождение залежей метана из его глубин.

О том, какие климатические изменения прогнозируют ученые, смотрите на видео ниже: