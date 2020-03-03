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Ученые просят пользователей интернета искать черные дыры

Каждый пользователь интернета может лично сделать вклад в развитие науки и поискать черные дыры во Вселенной

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:24

Астрономы просят общественность помочь в идентификации черных дыр, используя данные телескопа Low Frequency Array (LOFAR). LOFAR — это радиотелескоп, который завершил полное сканирование неба и обнаружил много потенциальных черных дыр. Однако данные требуют дальнейшей классификации, прежде чем их можно будет использовать в исследовательских целях.

"С помощью общественности мы можем исследовать природу этих источников. Также нам нужно понять, каких местах Вселенной находятся еще необнаруженные черные дыры", – прокомментировал астроном Хууб Роттгеринг из Лейденского университета в Нидерландах и первого председателя Астрономического исследовательского комитета LOFAR.

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Источники, которые LOFAR зафиксировал в своем радиообзоре, называются активными ядрами галактик (АЯГ), которые питаются сверхмассивными черными дырами. Эти огромные и массивные объекты пожирают окружающую их материю, притягивая к себе огромной силой тяжести. Когда газ приближается к черной дыре, он воздействует на частицы, вращающиеся вокруг черной дыры, и создает ударную волну инфракрасного света. Этот инфракрасный свет излучается в двух диаметрально противоположных струях (джетах), испускаемые черной дырой. Наблюдая за этими струями, астрономы могут узнать о том, как черные дыры формируются и развиваются.

LOFAR запечатлел сотни тысяч джетов, и ученые используют компьютерные алгоритмы для определения источника обнаруженных радиосигналов. Однако существуют ограничения на способность компьютера точно определять, поступает ли радиосигнал от одного или нескольких источников. Именно здесь приходит помощь общественности.

Смотрите также в сюжете о "черных дырах" в биографии Илона Маска:

Заинтересованные участники могут помочь в классификации изображений черных дыр, которые показывают как данные с оптических телескопов, так и радиоданные от LOFAR. Волонтеры должны визуально опознать, будут ли радиоизлучения поступать из одного источника или из разных источников.

"Ваша задача – сопоставить радиоисточники с правильной галактикой. Это поможет исследователям понять, как образуются радиоисточники, как развиваются черные дыры, и как огромное количество материала может быть выброшено в открытый космос с такими беспрецедентными количествами энергии", – объясняет астроном Тим Шимвелл из Лейденского университета.

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Помочь науке может каждый, кто посетит сайт Zooniverse. Поскольку количество материала огромно, то работы хватит всем.

Напомним, что ранее ученые создали самую детальную модель Вселенной. В то же время спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению.

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Источник: Digital Trends
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