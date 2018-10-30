Ученые рассмотрели электрон и были поражены новым открытием
Новые данные об элементарной частице вызвали еще больше вопросов у исследователей
На днях ученые из Гарвардского университета провели эксперимент по определению дипольного момента электрона, чтобы более точно определить его истинную форму. Новые измерения показали, что теоретический показатель стремится к нулю.
Для определения дипольного момента использовались самые современные технологии, которые провели измерения с беспрецедентной точностью, которая помогла обнаружить смещения заряда на расстояние в 10-29 сантиметров.
Эксперимент очередной раз не показал никакого статистически достоверного наличия дипольного момента. Т.е. электрон обладает формой идеальной сферы, а не груши, как предсказывала теория.
Такой результат значительно усложнит работу физикам, которые пытаются отыскать новые субатомные частицы. Поиск подобных частиц находится за пределами мощности Большого адронного коллайдера.
Напомним, что ранее в рамках эксперимента ученым удалось разрушить один из главных законов физики. А в космосе сломанный телескоп совершил неожиданное открытие.