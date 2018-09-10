Ученые решили главную загадку тысячелетия о курице и яйце

Неожиданное решение показало неправоту всех, кто выбирал курицу, и кто ставил на яйцо

Загадку не могли решить еще со времен Древней Греции. Фото: risas.org

Загадку тысячелетия о том, кто появился первым, курица или яйцо, впервые предложили древнегреческие философы для определения причины и следствия. Долгое время этот вопрос оставался нерешенным. Однако физики из Квинслендского университета и Института имени Луи Нееля нашли ответ на этот философский вопрос. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

По мнению ученых, курица и яйцо появились одновременно – это подтверждают законы квантовой механики. Таким образом, оказались неправы все те, кто выбирал курицу, и кто ставил на яйцо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Раскрыта удивительная загадка Юпитера

Доктор Жаки Ромера из Центра передового опыта для инженерных квантовых систем объясняет разгадку тем, что в квантовой физике причина и следствие не всегда отвечают привычным законам логики, и в этом микроскопическом мире одно событие не обязательно становится причиной другого.

Для примера, был взят знаменитый в интернете эксперимент о коте Шредингера, который демонстрирует неполноту квантовой механики при переходе от субатомных систем к макроскопическим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Британец решил задачу, с которой никто не мог справиться 60 лет

Суть эксперимента проста. Представьте, что в ящик поместили кота. В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное атомное ядро и емкость с ядовитым газом. Параметры эксперимента подобраны так, что вероятность распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распадается, открывается емкость с газом и кот погибает. Если распада ядра не происходит — кот остается жив-здоров.

Квантовая механика объясняет, что атомное ядро и кот находятся во всех возможных состояниях одновременно, т.к. кот жив и мертв одновременно. Это называется квантовой суперпозицией.

Поэтому ответ на загадку о курице и яйце звучит так: они появились одновременно.

Напомним, что ранее на Юпитере обнаружили нечто не поддающееся объяснению, а в Антарктиде заметили необъяснимое явление, рационально разрешить которое ученым пока не удалось.