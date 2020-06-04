Ученые сделали поразительное открытие на Марсе

Сдвиг орбиты спутника Марса Деймоса раскрыл большой секрет для ученых, который поможет посмотреть на планету с новой стороны

Сатурн – не единственная планета в нашей Солнечной системе, которая славится своими красивыми кольцами. Они также были обнаружены у Юпитера, Урана и Нептуна, пусть и не такие заметные, как у Сатурна. Однако ученые пришли к поразительному открытию – когда-то Марс тоже обладал кольцами.

Новое исследование Института SETI и Университета Пердью предполагает, что миллионы лет назад у Марса могли быть большие кольца, как у Сатурна. На существование колец намекают спутники планеты: Фобос и Деймос. Именно их орбиты помогли узнать больше о прошлом Красной планеты.

Марс когда-то имел собственные кольца Фото: Naked Science

Долгое время исследователи считали, что спутники Марса – просто захваченные его гравитацией астероиды. Орбиты Фобоса и Деймоса практически полностью совпадают с линией экватора Марса, что значит, что они сформировались примерно одновременно с планетой. При этом орбита более маленького и удаленного Деймоса отклоняется на 2°.

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"Факт того, что орбита Марса не полностью совпадает с экватором Марса, считался незначительным, и никто не пытался объяснить это отклонение. Однажды у нас возникла грандиозная идея, и мы посмотрели на нее свежим взглядом, сдвиг орбиты Деймоса раскрыл большой секрет", – говорит ведущий автор исследования Матия Чук.

Еще в 2017 году ученые обратили внимание на более близкий к Марсу Фобос, который начал терять высоту относительно планеты-хозяина. Астрономы пришли к выводу, что скоро орбита спутника снизится настолько, что гравитация Марса разнесет его на части и превратит в кольцо вокруг планеты.

Специалисты предположили, что за свою долгую историю Марс успел множество раз уничтожить Фобос, из раза в раз превращая его в кольцо пыли. Каждый раз кольцо со временем формировалось в новую меньшую луну, перезапуская цикл. Следующее "перерождение" Фобоса должно произойти в ближайшие 30-50 млн лет.

Кривая орбита второго спутника Марса не могла бы образоваться без воздействия новорожденной луны, которая мигрировала от Марса, нарушая его привычную орбиту. Команда исследователей во главе с Матией Чук предположили, что порядка 3 миллиардов лет назад одна из прошлых итераций Фобоса, которая, предположительно, была в 20 раз массивнее нынешней, вызвала отклонение в орбите Деймоса. Как только взаимодействие между двумя спутниками ослабло, Фобос начал обратное движение к Марсу, после чего прошло еще два цикла "кольцо-луна", и возник современный Фобос.

Это исследование остается теоретическим. Однако в течение нескольких лет могут появиться новые данные, раскрывающие больше информации о прошлом планеты, если Японское космическое агентство отправит свой запланированный космический корабль на Фобос. Образцы с Фобоса могут рассказать больше о происхождении лун и истории Марса.

Напомним, что ранее на Марсе фиксировали странные явления в недрах планеты. В то же время NASA заметило на Марсе масштабные разрушения.

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