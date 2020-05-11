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Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

Инфраскрасное погружение в облака Юпитера открыло потрясающий вид планеты

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:55

Астрономы с помощью телескопа Gemini North на Гавайях сделали самые высококачественные фотографии Юпитера в инфракрасном цвете. Долгое время это не удавалось сделать – фотографии получались "мыльными" из-за высокой скорости вращения планеты, что в купе с большой выдержкой не позволяло получить четкие снимки.

Однако ученым удалось совместить несколько снимков так, чтобы полученная мозаика получилась неподвижной. Эта методика позволила исследователям запечатлеть самое четкое инфракрасное изображение Юпитера, которое когда-либо было сделано в истории науки. Ученым открылся потрясающий вид, который скрывают плотные облака Юпитера.

Самое четкое изображение Юпитера в инфракрасном свете
Самое четкое изображение Юпитера в инфракрасном свете
Фото: Digital Trends

"Полученные данные с телескопа позволили нам глубоко погрузиться под облака Юпитера. Мы использовали очень мощную технику, называемую "удачной визуализацией", – объясняет руководитель исследовательской группы Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли.

Длинная волна инфракрасного света позволяет окунуться вглубь толстой и плотной атмосферы Юпитера. Однако полностью рассмотреть поверхность все же не удалось – более плотные облака в верхних слоях атмосферы блокируют инфракрасное излучение. Это приводит к тому, что более глубокие и теплые слои атмосферы пробиваются сквозь щели в облачном покрове.

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Одним из интересных результатов этого исследования является своеобразное свечение, замеченное в Большом красном пятне, шторме, который бушует сотни лет и настолько велик, что его видно из космоса. Свечение указывает на то, что некоторые из верхних облаков разделяются, открывая вид на более глубокие слои.

Эти новые данные свидетельствуют о том, что свечение этого участка на инфракрасной длине волны указывает на разрыв в облаках, который позволяет внутреннему теплу Юпитера просвечиваться и вырываться в наружные слои атмосферы планеты. Результаты опубликованы в серии дополнений к Astrophysical Journal.

Напомним, что ранее на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности. Также ранее ученым удалось рассмотреть Юпитер и Сатурн на небе Марса.

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Источник: Digital Trends
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