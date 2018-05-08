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Ученые собираются оживить умерший мозг

Специалисты Йельского университета уже успешно оживили мозги мертвых свиней

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:07
Не все в восторге от этой затеи. Фото: pixabay
Не все в восторге от этой затеи. Фото: pixabay

В Йельском университете хотят провести эксперимент, в котором оживят мозг после смерти человека. Критики же считают, что это будет хуже, чем смерть.

Ученые Йельского университета уже успешно оживили мозги мертвых свиней. Теперь они хотят сделать то же самое с людьми, но не все в восторге от идеи создания жизни после смерти.

По результатам предыдущего эксперимента ученые пришли к выводу, что можно восстановить некоторые функции мозга после смерти, что могло бы помочь найти способ сохранять мозг живым после того, как человек умер.

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Бенджамин Кертис (Benjamin Curtis), преподаватель этики и философии в Ноттингеме, считает, что такой опыт может быть "живым адом" для человека, чей мозг оживлен без тела после смерти, если эксперимент предусматривает сохранение сознания.

"Бестелесный мозг будет заперт внутри ума, без доступа к ощущениям, которые позволяют нам чувствовать и взаимодействовать с миром. В лучшем случае, это продление жизни наедине с собственными мыслями", — считает он.

О том, как ученые клонировали обезьяну, смотрите на видео ниже:

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Источник: News UA

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