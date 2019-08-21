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Ученые составили карту Земли для пришельцев из космоса

Исследователи представили Землю, как экзопланету, и составили двумерную карту для инопланетян

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Как выглядит Земля с расстояния в несколько световых лет
Как выглядит Земля с расстояния в несколько световых лет
Фото: Live Science

В поисках экзопланет за пределами Солнечной системы астрономы видят планеты как очень тусклые точки света, а порой даже фиксируют их только как затухание звезды, когда по диску проходит их силуэт. Недавно ученые задумались о том, как выглядит наша Земля для разумных инопланетных форм жизни. По каким признакам пришельцы определили бы, что на нашей планете существует жизнь?

Смотрите также в сюжете о том, как в США готовятся к встречи с инопланетянами: 

Чтобы ответить на такой важный вопрос для науки, группа ученых перевернула проблему с ног на голову: они сделали снимки нашей обитаемой Земли и превратили их в нечто, что увидят астрономы-инопланетяне на расстоянии в несколько световых лет. Об этом сообщает ScienceMag.

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Команда использовала около 10 тысяч снимков нашей планеты, сделанных спутником NASA в глубоком космосе (DSCOVR), который находится в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем, что позволяет ему видеть только дневную сторону планеты. Изображения были сделаны на 10 разных длинах волн каждые 1-2 часа в течение 2016 и 2017 годов.

Двумерная карта Земли, как ее видят из далекого космоса
Двумерная карта Земли, как ее видят из далекого космоса
Фото: Sciencemag

Затем они в несколько раз уменьшили масштаб, чтобы имитировать величину расстояния в несколько световых лет. Сравнив изображения с оригиналами, исследователи выделили параметры, которые больше всего характеризуют самые выделяющиеся части Земли. Так, на полученной модели можно ясно различить резкие силуэты Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки.

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Такое исследование поможет при поисках экзопланет и, в частности, позволит узнать, есть ли у изучаемых планет океаны, облака, ледяные шапки, и какая там царит температура – ключевые требования для обитаемого мира. 

Зеленые области представляют собой сушу, синие – воду, а красные – береговую линию
Зеленые области представляют собой сушу, синие – воду, а красные – береговую линию
Фото: Sciencemag

"Мы представляем вам первую двухмерную карту поверхности Земли, реконструированную из показаний кривой блеска без каких-либо предположений о ее спектральных свойствах. Наше исследование служит основой для реконструкции поверхностных характеристик землеподобных экзопланет", — заявили ученые.

Напомним, что ранее гигантский шар из космоса ночью осветил остров Сардиния. А недавно астрономы поймали 8 таинственных посланий из глубокого космоса.

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земля наука космос инопланетяне пришельцы вселенная
Источник: Sciencemag
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