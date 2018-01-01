Ученые создали бактерию, которая превращает растения в пластик

Модифицированные бактерии могут расщеплять растительные компоненты на ценные химические вещества

Ученые сделали открытие. Фото: pixabay

Исследователи из Sandia National Laboratories в США создали модифицированные бактерии, которые могут расщеплять растительные компоненты на ценные химические вещества, необходимые для производства таких продуктов, как нейлон, пластмассы и лекарственные препараты, которые в настоящее время получают из нефти.

Созданная на базе E coli бактерия оказалась в состоянии эффективно разлагать лигнин в растениях Лигнин является компонентом клеточных стенок растений, что придает им невероятную силу.

Молекулы этого вещества содержат в себе большое количество энергии, но получение этой энергии настолько дорого и сложно, что получаемое биотопливо не может экономически конкурировать с другими видами транспортировки энергии.

После того, как бактерия разлагает лигнин, полученные вещества могут быть использованы для производства биотоплива или как сырьё для выработки пластиков и других продуктов традиционной нефтехимии.

О том, как ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: