Ученые создали экран для смартфонов ближайшего будущего

Новейшие экраны, которые лучше OLED, появятся в новых смартфонах в ближайшие 2-3 года

У OLED панелей появился конкурент. Фото: tuexpertomovil.com

Ученые ведущих производителей смартфонов утверждают, что создали новейший экран на основе мини-светодиодов, которые будут использоваться в смартфонах в ближайшем будущем. Качество изображения будет настолько высоким, что потеснить текущего лидера – OLED.

Мини-светодиоды обеспечивают невероятную производительность. Их яркость, контрастность, цветопередача и энергосбережение намного превосходят сегодняшние ЖК-дисплеи и даже могут конкурировать с AMOLED. Стоимость производства при этом останется невысокой.

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Новейшая технология улучшит показатель HDR для LED IPS-матриц из-за количества светодиодов, используемых для панели подсветки. Например, экран обычного 5-дюймового смартфона использует около 25 светодиодных блоков, а мини-светодиодная подсветка может содержать от 9000 до 10 000 модулей.

Панели уже готовы запустить в производство, а значит новейшие экраны появятся в новых смартфонах в ближайшие 2-3 года.

Напомним, что Dell создали самый большой монитор в мире, который обладает самой широкой моноблочной диагональю. А LG создали телевизор-рулон, который вскоре покажут публике на выставке CES 2019.