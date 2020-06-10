Ученые создали прозрачную маску против коронавируса: фото

Тонкие и прозрачные маски из Швейцарии помогут больным увидеть эмоции врачей и надежно защитят от вирусов

Несмотря на то что эпидемия коронавируса понемногу идет на спад, а карантин ослабляют, использование защитных масок становится новым стандартом во всем мире. Но их ношение накладывает определенные социальные трудности при взаимодействии с окружающими. Исследователи из EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны) и EMPA (Швейцарская федеральная лаборатория по материаловедению и технологии) в Швейцарии создали альтернативный способ защиты лица: специальные маски обладают мощной антибактериальной защитой, но при этом они прозрачны и не скрывают рот носителя.

Даже тонкие маски, как правило, заглушают голоса – каждый, кто пытался их надеть, заметил этот недостаток. Также при длительном ношении в них становится тяжело дышать, особенно с наступлением жаркого лета. Но самая большая проблема в том, что одноразовые маски скрывают наши эмоции, обезличивая нас. Поскольку выражение лица частично скрыто, медперсоналу, осуществляющему уход за больными, трудно показать сострадание или утешение пациентам, особенно тем, кто имеет проблемы со слухом.

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Это не первый раз, когда ученые создавали прототипы прозрачных масок. Но проекты в основном включали замену части маски прозрачными пластиковыми панелями, что снижало воздухопроницаемость, а сама антивирусная защита быстро стиралась при дыхании пользователя, делая такое решение бесполезным.

Исследователи из EPFL и EMPA разрабатывали свои прозрачные маски на протяжении двух последних лет. Результатом их работы стала почти полностью прозрачная повязка, которая оставалась при этом дышащей и защитной.

Новинка получила название HelloMasks и изготовлена из органических материалов. Помимо того, что такие маски прозрачны, они пригодны для вторичной переработки и биоразложения, поскольку должны быть сняты и выброшены через определенный период времени.

Используя производственный процесс, называемый электроспиннингом, в котором электрический заряд используется для создания сверхтонких проводов, новый полимер, разработанный исследователями, обладает волокнами, разнесенными на 100 нанометров – таким же размером пор обладают обычные одноразовые маски, которые позволяют частицам воздуха проходить, но блокируют бактерии и вирусы.

Ученые заявляют, что вирусы на такой маске погибают, когда слой волокон нагревается за счет силы тока в 2А из простой батареи или обычного зарядного устройства для смартфона, USB-соединения или других подобных кабелей.

Ученые уверяют, что первые прозрачные маски должны появиться на рынке в начале 2021 и они в первую очередь будут доступны для медработников.

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