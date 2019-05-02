Ученые усомнились в главной теории Стивена Хокинга

Исследования телескопа Subaru на Гавайях не подтвердили теорию Стивена Хокинга

Неужели теория Стивена Хокинга окончательно признана несостоятельной? Фото: Live science

Ученый физик-теоретик Стивен Хокинг помимо теории об "излучении Хокинга" разработал еще одну концепцию, которая предполагала рождение первичных черных дыр из темной материи. В апреле ученые провели ряд исследований, которые подвергли сомнению предположения великого гения физики. Результаты проверок ученые опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Проверки, проведенные массивным цифровой камерой Hyper Suprime-Cam (HSC), установленной на телескопе Subaru на Гавайях, не подтвердили теорию Стивена Хокинга. Однако результаты пока еще не исключают теорию знаменитого физика, но они предполагают, что первоначальные черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснять существование темной материи.

В 1970-х годах Стивен Хокинг и его коллеги предположили, что Большой взрыв, вероятно, создал огромное количество относительно маленьких черных дыр — каждая размером с протон. Эти крошечные древние черные дыры крайне трудно увидеть, но они должны оказывать сильное гравитационное воздействие на другие объекты: известное свойство темной материи. И, наконец, эту теорию получилось проверить — правда, только на первичных черных дырах, сравнимых по массе с Луной.

По мере совершенствования технологий ученые смогли делать все более четкие снимки космического пространства. Цифровая камера Hyper Suprime-Cam получила изображение всей галактики Андромеды за один снимок. Масахиро Такада и его команда из Физико-математического института в Кавли (Япония) использовали эту камеру для поиска первичных черных дыр.

Эффект микролинзирования, который помогает искать черные дыры

Черные дыры не излучают света, хотя сверхмассивные черные дыры, подобные той, что находится в сердце галактики Мессье 87, окаймлены яркими дисками горячей материи. Однако первичные черные дыры в миллиарды раз меньше и не имеют видимой светящейся материи, окружающей их. Вместо этого, поиск маленьких черных дыр означает поиск мест, где их мощные гравитационные поля искажают свет от других звезд и галактик — это явление называется микролинзированием.

Телескопы обнаруживают микролинзирование от черной дыры, делая много разных снимков звезды с течением времени. Черная дыра, проходя перед этой звездой, искажает ее свет, заставляя ее временами светиться гораздо ярче, вспыхивать, и чем меньше черная дыра, тем быстрее проходит вспышка.

Первое фото черной дыры Фото: NASA

"Если объект, создающий линзу, имеет, скажем, одну солнечную массу, временной масштаб вспышки составляет несколько месяцев или год. Но первичные черные дыры, которые они ищут, имеют куда меньшую массу, примерно сравнимую с лунной — а это означает, что вспышки звезд от такого микролинзирования будут намного короче", – объясняет Такада.

По словам Такады, камера HSC уникальна, так как она позволила им сделать снимки всех звезд в галактике Андромеды сразу, с потрясающе быстрыми для астрономов интервалами экспозиции — каждый интервал составлял всего 2 минуты. Он и его команда сделали около 200 снимков ближайшей к нам галактики за 7 часов ясной ночи, и нашли только одно подходящее событие микролинзирования. По словам Такады, если первичные черные дыры составляют значительную долю темной материи, они должны были увидеть около 1000 сигналов микролинзирования.

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"Эта работа исключает первичные черные дыры, как родоначальников темной материи в диапазоне масс, где предыдущие измерения не были столь точными и всеобъемлющими. Это очень хороший результат", – прокомментировал Симеон Берд, физик, изучающий черные дыры в Университете Калифорнии.

Неужели теория Хокинга окончательно признана несостоятельной? Это не так, по словам Берда и Такады, которые говорят, что первичные черные дыры определенного диапазона масс все еще могут существовать.

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"Есть еще подходящий диапазон для первичных черных дыр с крайне небольшими массами, как у крошечных астероидов. Они могут объяснить от 1 до 10% всей темной материи. Но, к сожалению, HSC не может засечь настолько крошечные черные дыры, потому что вспышки звезд от них были бы слишком короткими, поэтому нам нужно придумать другой способ сделать это", – говорит Берд.

Однако после обработки полученных данных была обнаружена одна вспышка. Хотя это был единственный предварительный результат, он может оказаться невероятно важным: это первое обнаружение первичной черной дыры, которая может стать революционной проверкой некоторых работ Хокинга.

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