Ученые утверждают, что Йеллоустоун очень скоро прорвет

Извержение супервулкана может случиться в ближайшие 10 лет

Вулкан готовится к извержению. Фото: pixabay

Вулканологи, которые наблюдают за сейсмической активностью Йеллоустонской кальдеры, полагают, что под поверхностью Земли большой объем магмы постепенно начинает "вскипать".

Это, по данным специалистов, может свидетельствовать о скором мощном извержении. Исследователи из Техасского университета думают, что формирование подземных аномальных "магматических" вертикальных потоков может говорить о начале необратимых процессов изменения мантии Земли — части планеты между ядром и корой.

При этом "разогретая" магмой земная мантия способна простираться на десятки и сотни километров — тепловые показатели, которые схожи с данными в Йеллоустоуне, были найдены учеными даже в Мексике.

Вулканологи предполагают, что извержение супервулкана, чье последнее пробуждение состоялось 630 тыс. лет назад, может случиться в ближайшие 10 лет. Отмечается, что "охладить" Землю и избежать чудовищного катаклизма предлагают инженеры НАСА. Для этого нужно почти полностью повторить сценарий фильма "Армагеддон" — отправить к супервулкану команду специалистов-бурильщиков, "просверлить" земную поверхность на 10 км в глубину и под огромным давлением закачать туда миллионы литров воды и специального раствора. Операция по спасению человечества, предположительно, обойдется в $3,5 млрд..

Но на месте бурения вулканологи намерены установить геотермальную электростанцию, которая должна частично окупить вложения.

Ранее в гейзере вулкана нашли лекарство, которое может спасти миллионы жизней,

Также под Йеллоустоуном ученые обнаружили зону аномалий.

Об опасности извержения вулкана в Японии, который недавно проснулся, смотрите на видео ниже: