Ученые уверены, что мы — последнее поколение Homosapiens

Известный историк и автор бестселлеров Юваль Ной Харари считает, что наше поколение может стать одним из последних поколений Homosapiens.

Историк и автор бестселлера "Краткая история человечества" Юваль Ной Харари, выступая на экономическом форуме в Давосе, заговорил о будущем человечества. Ученый считает, что в ближайшие 100-200 лет человек настолько изменится под влиянием новых технологий, что станет совершенно непохож на Homosapiens.

Основной мыслью, которую ученый пытался донести до слушателей, являлось то, что человеческий род в ближайшие столетия изменится до неузнаваемости. Он считает, что люди будущего будут отличаться от нас так же, как мы отличаемся от неандертальцев. Это, по его мнению, будет связано с модификациями нашего тела и разума с помощью новых технологий – компьютерной науки и нейробиологии.

Историк уверен, что контролировать человечество и его деятельность в будущем будут те, кто владеет информацией. Если информация будет сосредоточена в руках небольшого количества людей, человечество рискует разделиться. Но не на классы, отмечает ученый, а на различные виды.

Харари напомнил, что уже сейчас люди умеют "взламывать" человеческий организм, понимают основы работы мозга. Полностью расшифровав алгоритмы работы организма, человечество сможет создать новый вид, который станет лучше людей. Однако, как эти существа будут распоряжаться своими способностями, никто предугадать не может.

Харари отмечает, что уже сегодня в нескольких отраслях идет активная работа над преобразованием человека в будущем.

Во-первых, биоинженерия. Специалисты занимаются выращиванием органов, печатают их на 3D-принтерах, учатся менять процессы в организме на генном уровне.

Во-вторых, ученые активно разрабатывают скрещение органического и неорганического материала. Речь идет о нейропротезировании и нанороботах.

В-третьих, создаются полностью искусственные формы жизни. Если человечеству удастся понять, как работает сознание, то его можно будет перенести на другой "материал".

Ученый считает, что в будущем крупные корпорации с помощью алгоритмов будут знать о нас больше, чем мы сами. К примеру, анализируя движение ваших глаз, давление и сердцебиение, можно будет определять то, что вам на самом деле нравится.

Позже это будет использоваться крупными корпорациями, такими как Amazon или Facebook, которые уже сейчас платят огромные деньги за информацию о потребителе. Вам будут показывать только ту рекламу, которая вам понравится. Предлагать только те продукты, которые вам нужны. Человек этого даже не будет замечать.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид,

Также ученые научились читать и иллюстрировать мысли людей

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