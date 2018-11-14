Ученые впервые наблюдали вращение экзопланеты вокруг звезды

Экзопланета вращается вокруг звезды беты Живописца на расстоянии 64 световых года от Земли

Впервые такую планету смогли рассмотреть вживую. Фото: Akspic

Технологии впервые в истории позволили рассмотреть планеты, вращающиеся вокруг других звезд

Астрономы Европейской южной обсерватории смогли впервые в истории проследить за вращением планеты вокруг звезды, находящейся далеко от Солнца. Более того, удалось даже получить детальные снимки этого процесса в оптическом диапазоне.

"Впервые мы смогли рассмотреть планету не способом обнаружения снижения светимости звезды, а воочию наблюдать ее полет по орбите вокруг светила. Эти фотографии—начало новой эры в изучении и открытии экзопланет", — заявили ученые.

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Планета вращается вокруг звезды беты Живописца – второй по яркости звезды этого созвездия. Светило расположено на расстоянии в 64 световых года от Земли. Звезда имеет размер в 1,75 раз больше Солнца и светит ярче в 8,7 раз. Сама звезда образовалась по космическим меркам очень недавно – всего 20 млн. лет назад.

Впервые звезда привлекла внимание ученых в 1980 году из-за ее необычно интенсивного инфракрасного излучения, вызванного газопылевым диском, в котором активно формируются планеты. Первые детальные снимки были получены телескопом "Хаббл" в 2009 году, который рассмотрел в диске едва заметную планету.

Вращение планеты вокруг беты Живописца Фото: VLT

Последующие наблюдения за этой формирующейся планетой раскрыли несколько странностей, в том числе ее рекордно большие размеры и необычную наклонную орбиту. Пытаясь понять, как возникла эта система, планетологи следят за бетой Живописца практически непрерывно при помощи ряда наземных и космических телескопов.

Затем при помощи инструмента NACO телескопа VLT в Чили на протяжении четырех лет астрономы подробно наблюдали за планетой, фиксируя орбиту планеты. Прибор позволяет "удалять" звезду из поля обзора, используя специальный коронограф, что делает ее планеты видимыми для человеческого глаза и компьютерных алгоритмов.

Газопылевой диск вокруг звезды в представлении художника Фото: DailyTechInfo

Используя NACO, ученые смогли проследить за тем, как Бета Живописца b вращается вокруг светила и пролетает над кромкой его диска в тот момент, когда и звезда, и газовый гигант "смотрят" в сторону Земли. Этот своеобразный "межзвездный" парад планет, как отмечают ученые, начался в 2014 году и продлился примерно два года.

Из-за сверхвысоких температур, жизнь вряд ли может существовать на его поверхности экзопланеты, так и на ее лунах. С другой стороны, наблюдения за подобными мирами помогут планетологам понять, как возникают планеты, и от чего зависит положение "зоны жизни" у ярких и крупных звезд.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили таинственные планеты-изгои, которые блуждают по Вселенной без звезд. Также в Солнечной системе обнаружили объекты из мира мертвых.