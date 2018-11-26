Ученые впервые увидели инопланетную систему: фото

Впервые в истории экзопланетную систему смогли рассмотреть на детальнейшем снимке

У системы HR 8799 впервые рассмотрели все планеты

Поиски экзопланет достаточно сложная задача, ведь поймать хотя бы одну планету вне солнечной системы крайне трудоемкая задача. Однако ученые Обсерватории Кека на Гавайях впервые в истории смогли запечатлеть целую инопланетную систему с четырьмя планетами, вращающимися вокруг звезды. Планетарная система получила название HR 8799.

Детальный снимок экзопланетной системы HR 8799 Фото: Big Island Show

Находится HR 8799 на расстоянии 129 световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Первую планету системы рассмотрели в 2008 году, а через два года смогли даже сделать ее спектральный анализ. Самая большая планета системы HR 8799 в 7 раз крупнее Юпитера.

Анимация движения планет, полученная обсерваторией Кека Фото: Wikipedia

На снимке не оказалось каменных планет, подобных Земле, лишь огромные газовые гиганты, которые вращаются на огромном расстоянии от звезды – более 2000 а.е., к примеру, Плутон находится от Солнца на расстоянии в 80 а.е.

Напомним, что ранее астрономам впервые удалось обнаружить момент рождения планеты, сформировавшаяся вблизи звезды в созвездии Центавра. Более того, раньше ученым удалось найти в космосе аналог Земли.