Ученые выяснили, когда на Марсе появились океаны

Первые океаны появились на Марсе примерно четыре миллиарда лет назад, почти сразу после его формирования, на 200-300 миллионов лет раньше, чем было принято считать

"Наши коллеги всегда считали, что плато Фарсида, самая крупная вулканическая форма рельефа на Марсе, возникло до того, как родились океаны Марса, примерно 3,7 миллиарда лет назад. Мы выяснили, что океаны возникли или вместе с ним, или появились еще раньше" , – заявил Майкл Манга, геолог из университета Калифорнии в Беркли (США).

За последние годы ученые нашли множество намеков на то, что на поверхности Марса в глубокой древности существовали реки, озера и целые океаны воды, которые содержали в себе почти столько же жидкости, как и наш Северный Ледовитый океан. С другой стороны, часть планетологов считает, что даже в античные времена Марс мог быть слишком холодным для постоянного существования океанов, и его вода могла находиться в жидком состоянии только во время извержения вулканов.

Недавние наблюдения за Марсом с помощью наземных телескопов показали, что за прошедшие 3,7 миллиарда лет Марс потерял целый океан воды, которого хватило бы для того, чтобы покрыть всю поверхность красной планеты океаном толщиной в 140 метров. Куда пропала эта вода, ученые сегодня пытаются выяснить, изучая древние марсианские метеориты.

Манга и его коллеги выяснили, что океаны Марса родились на 200-300 миллионов лет раньше, чем считали ученые, изучая структуру береговой линии предполагаемого океана красной планеты, который покрывал большую часть северного полушария в далеком прошлом.

Многие планетологи, по словам Манга, сомневаются в самом существовании этой структуры, так как части дна этого океана расположены в "неправильных" местах, где вода должна была бы течь снизу вверх, чтобы покрыть всю его площадь. К тому же, другие его регионы были слишком глубокими, а третьи – наоборот, слишком мелкими для того, чтобы создавать единый водоем с общим уровнем воды.

Калифорнийские геологи нашли объяснение этому, проанализировав то, как формирование вулканического плато Фарсида могло повлиять на рождение и эволюцию марсианских океанов, а также обратив внимание на один недавно открытый факт, связанный с этой крупнейшей геологической структурой Марса.

Изучая это плато и прилегающие к нему северные равнины, где некогда располагался океан Марса, ученые заметили, что многие черты рельефа, связанные с его береговой линией, выглядели более ранними, чем сама Фарсида и связанные с ней вулканы. Это натолкнуло их на мысль, что данная структура родилась не до, а уже после формирования океанов Марса.

Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили то, как менялась береговая линия этих водоемов с тем, как быстро росла Фарсида в течение примерно полмиллиарда лет после ее формирования. Это сравнение неожиданным образом показало, что фактически все искажения и изменения в береговой линии были связаны с тем, как деформировалось дно океана под действием растущих вулканов.

Убрав все эти искажения, ученые обнаружили, что Аравийская равнина Марса, которая представляет собой древнейшую часть дна его океанов, возникла еще до формирования Фарсиды, за сотни миллионов лет до предполагаемого времени появления океанов красной планеты.

Этот Аравийский океан, как показывают их расчеты, содержал в себе около 3% от общего объема воды, нежели его современный "родственник" на Земле. Другими словами, он был примерно в два раза больше, чем современный Северный Ледовитый океан, и содержал в себе больше воды, чем полярные шапки Земли. Как считают ученые, он стал жидким благодаря теплу и парниковым газам, которые вырабатывали вулканы, в том числе и будущая Фарсида.

В последующие эпохи, площадь и объем этого водоема постоянно менялись по мере роста Фарсиды, что и породило странные черты в береговой линии северного океана Марса, и сделало его гораздо глубже, чем он был сначала. Как надеются планетологи, сейсмографы посадочного модуля Insight, который отправится на Марс в мае, помогут проверить их теорию.

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