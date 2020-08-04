Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

Сегодня, 08:25

Для поимки света использовалась сверхскоростная камера MegaX со скоростью записи в 24 тысячи кадров на секунду

Скорость света в вакууме, как известно, является фундаментальной постоянной и ничто во Вселенной не может двигаться быстрее его. Однако законы физики не возбраняют замедлить свет до такой степени, чтобы можно было уловить его движение. Ученые недавно смогли поймать на камеру движение отраженного луча света в пространстве – о таком невероятном достижении исследователи раньше могли только мечтать, сообщает 4PDA.

В лаборатории Швейцарского федерального технологического института в Лозанне удалось записать на камеру этот процесс. Для съемки использовалась сверхскоростная камера MegaX, которая способна записывать происходящее на скорости 24 тысячи кадров на секунду. Также для исторической записи был использован сверхбыстрый электронный затвор с частотой срабатывания всего 3,8 наносекунды.

Смотрите также в сюжете о том, насколько хорошо украинцы знают основы физики:

"Благодаря большому количеству кадров и быстрому затвору можно зафиксировать распространение света на нескольких снимках, не перемещая камеру и не накладывая друг на друга изображения, снятые другими камерами. Все сделано одни дублем на MegaX", — уверяет автор исследования.

Конечно, увидеть сам свет невозможно. Поэтому ученые пошли на хитрость – они сосредоточились на движении фотонов лазерного импульса, рассеивающих частицы в воздухе. Используя знания о траектории импульса и о том, как долго импульсы доходили до камеры, команда применила алгоритмы машинного обучения для построения трехмерного светового пути. Чтобы эксперимент прошел успешно, использовалась установка, где свет последовательно отражается от нескольких зеркал.

Раскадровка движения луча
Раскадровка движения луча
Фото: 4pda

По мнению экспертов, данное открытие может быть полезно не только в научных исследованиях, но также в виртуальной и дополненной реальности, робототехнике и самоуправляемых автомобилях. Знание о движении света позволяет приборам более точно воссоздавать окружающую среду.

Напомним, что ранее ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера. Также недавно во Вселенной увидели таинственную вспышку невероятной мощности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Древние микробы периода динозавров внезапно ожили в наше время Ученые ошиблись с возрастом Вселенной – она моложе на 1,2 миллиарда лет На Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта: фото Илон Маск предлагает транслировать музыку прямо в мозг
наука свет лаборатория физика видеокамера физика элементарных частиц луч
Источник: 4pda
Реклама

Новости партнеров

Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
Шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт невероятно вкусной гречки
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом

Популярные статьи

Вчера, 14:13Fun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

Вчера, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:43Fun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

Вчера, 07:51Психология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Вчера, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаEvents

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

2 августаПсихология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

2 августаEvents

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

1 августаFun

Ильин день: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

1 августаТехно

Разоряют владельцев: ТОП-7 самых ненадежных авто с пробегом

1 августаАфиша

Джейсону Момоа – 41! Лучшие роли звезды "Игры престолов"

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Богомолов показал, почему взял в жены Ксению Собчак
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Кабачковая икра на зиму: домашняя консервация без стерилизации
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Быстрое и очень интересное блюдо из картошки - настоящий шедевр
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Дочь Поляковой удивила признанием о женщине, которая ее воспитала
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять