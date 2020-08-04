Ученые зафиксировали движение света в сверхзамедлении: видео

Для поимки света использовалась сверхскоростная камера MegaX со скоростью записи в 24 тысячи кадров на секунду

Скорость света в вакууме, как известно, является фундаментальной постоянной и ничто во Вселенной не может двигаться быстрее его. Однако законы физики не возбраняют замедлить свет до такой степени, чтобы можно было уловить его движение. Ученые недавно смогли поймать на камеру движение отраженного луча света в пространстве – о таком невероятном достижении исследователи раньше могли только мечтать, сообщает 4PDA.

В лаборатории Швейцарского федерального технологического института в Лозанне удалось записать на камеру этот процесс. Для съемки использовалась сверхскоростная камера MegaX, которая способна записывать происходящее на скорости 24 тысячи кадров на секунду. Также для исторической записи был использован сверхбыстрый электронный затвор с частотой срабатывания всего 3,8 наносекунды.

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"Благодаря большому количеству кадров и быстрому затвору можно зафиксировать распространение света на нескольких снимках, не перемещая камеру и не накладывая друг на друга изображения, снятые другими камерами. Все сделано одни дублем на MegaX", — уверяет автор исследования.

Конечно, увидеть сам свет невозможно. Поэтому ученые пошли на хитрость – они сосредоточились на движении фотонов лазерного импульса, рассеивающих частицы в воздухе. Используя знания о траектории импульса и о том, как долго импульсы доходили до камеры, команда применила алгоритмы машинного обучения для построения трехмерного светового пути. Чтобы эксперимент прошел успешно, использовалась установка, где свет последовательно отражается от нескольких зеркал.

Раскадровка движения луча Фото: 4pda

По мнению экспертов, данное открытие может быть полезно не только в научных исследованиях, но также в виртуальной и дополненной реальности, робототехнике и самоуправляемых автомобилях. Знание о движении света позволяет приборам более точно воссоздавать окружающую среду.

Напомним, что ранее ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера. Также недавно во Вселенной увидели таинственную вспышку невероятной мощности.

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