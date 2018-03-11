Ученым удалось раскрыть секрет богатства

Для того, чтобы стать богатым и успешным, требуется и талант, и усилия, и везение. Итальянские ученые из Катанийского университета в Сицилии решили выяснить, каким именно должно быть соотношение этих "компонентов" и какую именно роль при достижении успеха играет благоприятное стечение обстоятельств.

Специалисты создали компьютерную модель общества, состоявшего из тысячи человек. Уровень интеллекта, таланта и первоначального благосостояния, а также обстоятельства приумножения своего богатства у этих "персонажей" были разными. Модель должна была продемонстрировать, станут ли самые умные и самые талантливые одновременно самыми богатыми и успешными на протяжении 40 лет. Так оказалось, подобного не произошло ни с одним из самых "перспективных" персонажей.

Как утверждают ученые, роль способностей, знаний и приложенных для успеха усилий недооценивать также не стоит, однако, как следует из полученных результатов, наиболее успешными и богатыми становятся не самые умные, а самые удачливые, а те кому везет редко, напротив, имеют невысокие шансы на успех вопреки всем стараниям. Впрочем, специалисты склонны считать, что навык "поймать" свой шанс и способность развить каждый (даже случайных) успех, чтобы извлечь из него максимум, остаются объективно ценными даже с учетом полученных результатов.

Специалисты считают, что роль удачи не стоит недооценивать, поскольку само по себе это осознание повышает шансы, что талантливых людей будут оценивать по их навыкам, а не предыдущим успехам.

На данный момент исследование не было опубликовано в рецензируемом научном издании.

Напомним, ранее сообщалось, почему от сердечного приступа стали умирать в основном молодые.

Также сообщалось, что замороженных людей можно будет возвращать к жизни уже через 50 лет

О том, кому Марк Цукерберг обязан своим богатством, смотрите на видео ниже:



