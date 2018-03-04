Ученым удалось сфотографировать квантовую "шаровую молнию"

Группа американских и финских исследователей "построила" и сфотографировала квантовую шаровую молнию. Об этом сами ученые оповестили общественность на страницах специализированного журнала.

Природа шаровой молнии была открыта еще в середине прошлого века физиками из лаборатории университета Торонто. Она появляется тогда, когда соприкасаются два встречных потока электронов.

Квантовая шаровая молния – искусственное образование – имеет устойчивый характер, который заключается в наличии отрицательно заряженного поля внутри шара и положительно заряженной поверхности. Квантовый шар, изобретенный физиками, будет иметь прикладное значение, в будущем такие мини-шары могут служить ячейками компьютерной памяти.

Напомним, ранее ученые доказали, что ощущение дежавю оказалось абсолютно бесполезно в реальности,

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О том, как молния ударила в крыло самолета Ryanair, смотрите на видео ниже:



