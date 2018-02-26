Ученым удалось воссоздать невообразимую гробницу фараона

Недавно исполнилось 200 лет с момента обнаружения гробницы фараона Сети I, правившего Египтом приблизительно в 1290–1279 годах до н. э. Открывший ее итальянский археолог Джованни Баттиста Бельцони вскоре представил копию гробницы в Лондоне, породив у англичан интерес ко всему египетскому.

Теперь свою дозу египтомании образца XXI века получили швейцарцы: на выставке "Сканируя Сети" в Базельском музее древностей, которая продлится до 6 мая, показаны полномасштабные копии двух помещений из гробницы фараона. При помощи технологий сканирования и 3D-печати воспроизведены так называемый зал Красавиц и погребальная камера с колоннами.

Документальными свидетельствами того, как гробница выглядела в начале XIX века, служат акварели Бельцони, фотографии Гарри Бертона дают представление о ее сохранности в начале XX века, а копия отражает ее нынешнее состояние. Сразу после обнаружения памятника люди стали проникать туда, продавая украденные фрагменты — впоследствии они оказались в ряде музеев. Копии этих фрагментов также присутствуют на выставке.

Свою негативную роль сыграл и туризм, поэтому около 30 лет назад власти Египта закрыли гробницу для публики. Впрочем, побывать там все-таки возможно, если заплатить за вход огромные деньги.

Копии принадлежат Египту, который планирует установить их на въезде в Долину царей. На очереди у специалистов создание факсимиле зала, где находился гроб Сети. Совместно с египтянами базельский музей намерен организовать выставку копий, что позволило бы продолжить этот проект без привлечения государственного финансирования.

Напомним, ранее в Египте обнаружили "город мертвых" с сокровищами,

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