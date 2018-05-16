Ученые нашли смертельный вирус в зубах древнего человека

Исследователи взяли зубы 137 людей, которые жили 2000-7000 лет назад и выделили из них ДНК

Ученые провели множество исследований. Фото: pixabay

Ученые из Копенгагенского университета под руководством Эске Виллерслева во время изучения зубов древних людей обнаружили в ДНК 4500-летнего кочевника следы гепатита В. Это самое древнее свидетельство о наличии этой болезни.

Исследователи взяли зубы 137 людей, которые жили 2000-7000 лет назад, а затем выделили из них ДНК. Для этого ученые пользовались методом дробовика, то есть когда цепи ДНК расщепляются на перекрывающиеся фрагменты, а они уже выстраиваются в некие векторы, представляющие собой кольцевые молекулы. Последние копируются в клетках бактерий. Именно благодаря такому методу можно создать биологическую библиотеку.

Ученые выбирают случайным образом фрагменты, они секвенируются, после этого объединяясь в крупные цепи. Это позволяет исследователям сравнивать последовательности ДНК.

Специалисты в рамках исследований также изучили геномы 167 человек, которых секвенировали в других проектах. У 25 людей, один из которых жил на Земле 4,5 тысячи лет назад, были найдены следы гепатита В, который может частично встроиться в ДНК человека.

Это открытие стало по-настоящему грандиозным. Дело в том, что до него самые ранние следы гепатита В равнялись 450 годам. По словам ученых, эта болезнь была очень распространенной в Евразии около нескольких тысяч лет. В современном же мире от гепатита каждый год умирают 786 тысяч людей.

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