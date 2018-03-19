Ученые выяснили, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение

Сегодня, 19:00

Сексуальный контакт с партнёрами у таких женщин намного чаще. Вот, на кого нужно обращать внимание

 

Вот, с кем нужно знакомиться. Фото: wallbox.ru
Вот, с кем нужно знакомиться. Фото: wallbox.ru

Ученые США определили вид спорта, пробуждающий сексуальное влечение сильнее других спортивных искусств.

После проведения исследования оказалось, что езда на велосипеде для девушек – сильный возбудитель сексуального влечения. Ученые из Калифорнийского университета в городе Беркли провели ряд исследований, изучая организмы более трёх тысяч женщин на предмет сексуального влечения после занятий спортом.

Проведя исследования, оказалось, что велосипедное вождение для девушек – сильный возбудитель сексуального влечения. Сравнения были по всем факторам здоровья. Специалисты уверяют, что велоспорт довольно часто провоцирует инфицирование мочевых путей, но, тем не менее, велосипедистки реже страдают от половых расстройств.

Сексуальный контакт с партнерами у таких женщин намного чаще. В связи выясненными факторами в пользу велоспорта, учёные призывают к езде на велосипеде не только в спортивных целях, но и используя это средство передвижения для прогулок.

Напомним, ранее обсуждалось, в каких позах сейчас модно заниматься сексом: фото и комментарии,

Также ученые сделали неожиданное заявление о сексуальной ориентации людей.

О том, как украинских женщин вербуют в секс услуги, смотрите на видео ниже.
спорт, велосипед, секс, наташа

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые выяснили, какой вид спорта сильнее других пробуждает сексуальное влечение". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vladtime.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Wellness

Секс можно улучшить. Фото: StockSnap/pixabay

Правила яркого и продолжительного секса: инструкция от эксперта

15 Марта, 15:25

Американские сексологи провели интересное исследование

Fun

Любовники случайно попались на горячем. Фото: pixabay

Забыл о камерах: босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале

15 Марта, 07:43

Руководитель сети энергоснабжения стал звездой эротических сайтов
Загрузка...

Wellness

Исправьте ошибки в сексе. Фото: pixabay.com

Шесть секс-позиций, которые нельзя предлагать женщине

13 Марта, 22:34

Некоторые позиции в сексе пугают женщин, утверждают эксперты

Wellness

Альтруисты очень привлекательны. Фото: WideFon.com

Назван "самый сексуальный" тип людей

13 Марта, 12:05

Ученые из Канады опубликовали результаты интересного исследования
Загрузка...