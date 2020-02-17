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Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Microsoft признала вину и готовит спасительный апдейт для пострадавших пользователей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Windows 10 пострадала от патча KB4524244
Windows 10 пострадала от патча KB4524244
Фото: Pexels

В феврале Microsoft выпустила новое обновление для Windows 10 с номером KB4524244, призванное закрыть очередные проблемы с безопасностью. Но вместо этого операционная система получила ворох проблем – пользователи начали жаловаться на критические ошибки. Microsoft в срочном порядке прекратила раздачу патча и рекомендует удалить его тем, кто уже установил.

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Обновление Windows 10 KB4524244 вышло 11 февраля в рамках ежемесячного обновления Patch Tuesday, традиционно выходящего во второй вторник месяца. В основе KB4524244 лежат улучшения для системы безопасности для всех поддерживаемых на данный момент версий ОС, включая Windows 10 1909, 1903, 1809 и даже 1607.

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В том числе обновление исправляет уязвимость в сторонних менеджерах загрузки. Однако с версиями программ, созданными HP и Apple, после установки KB4524244 начались серьезные сбои: система начала внезапно перезагружаться без причины, зависать и страдать от потери производительности. Более того, подобные проблемы наблюдаются у многих владельцев ноутбуков от других производителей.

Как удалить патч KB4524244

Microsoft признала наличие критических ошибок и пообещала выпустить исправленную версию в кратчайшие сроки. Пока готовится спасительный апдейт, Microsoft рекомендует удалить неисправную версию в истории обновлений в настройках.

Напомним, что в прошлом году обновление для Windows 10 ломает важную функцию. Также недавно Microsoft закрыла свой самый неудачный проект в истории.

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Источник: WCCFTech
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