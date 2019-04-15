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Удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом

Исследователи атмосферных явлений из США увидели у молний странное явление

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:25
формирование молнии внутри облака может быть двунаправленным, утвержают ученые
формирование молнии внутри облака может быть двунаправленным, утвержают ученые
Фото: Pixabay

Исследователи из Нью-Гемпширского университета зафиксировали уникальное явление, которое противоречит ранее существовавшим теориям о механизме формирования молний. Ранее считалось, что молнии, а также их производные в виде спрайтов, джетов, земных гамма-вспышек, образовываются в результате механизма, названного как "быстрый положительный распад". Новые исследования показали противоположное явление, которое назвали "быстрым отрицательным распадом", сообщает Nature.

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Обнаруженное явление является полной противоположностью представлениям о формировании молний. При отрицательном распаде заряд проходит по облаку снизу вверх. "Полученные нами данные означают, что формирование молнии внутри облака может быть двунаправленным", — говорит Джулия Тиллес, один из авторов исследования.

Несмотря на то, что изучение молний ведется уже более 200 лет и создано множество теорий этого явления, ученые все еще не знают точно, как формируются молнии. Возможно, новое открытие позволит сформировать более полную теорию их появления.

Смотрите также в сюжете о том, что делать, чтобы у вас не попала молния:

Напомним, что ранее женщине удалось снять на видео удар молнии в свой телефон. Также очевидцы сняли, как молния ударила в небоскреб в Нью-Йорке.

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Источник: Nature.com
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