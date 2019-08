Удар по ценам: iPhone подорожает из-за нового налога

Купить iPhone станет сложнее из-за нового налога в США, введенного Дональдом Трампом

Плохие новости для Apple и тех, кто собирается купить новый iPhone. На официальной странице президента США Дональда Трампа появились сообщения о том, что с 1 сентября будет введен 10-процентный тариф в объеме 300 миллиардов долларов на китайский импорт, включая iPhone, что отразится на повышении цен на смартфоны.

Тарифы представляют собой налог, уплачиваемый корпорациями США на товары, импортируемые из Китая. Apple, как и другие американские фирмы, может заставить покупателей компенсировать стоимость налога путем повышения цены на iPhone в США.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...