Удар по ценам: iPhone подорожает из-за нового налога

Купить iPhone станет сложнее из-за нового налога в США, введенного Дональдом Трампом

Трамп "заставил" поднять цены на iPhone Фото: Unsplash

Плохие новости для Apple и тех, кто собирается купить новый iPhone. На официальной странице президента США Дональда Трампа появились сообщения о том, что с 1 сентября будет введен 10-процентный тариф в объеме 300 миллиардов долларов на китайский импорт, включая iPhone, что отразится на повышении цен на смартфоны.

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Тарифы представляют собой налог, уплачиваемый корпорациями США на товары, импортируемые из Китая. Apple, как и другие американские фирмы, может заставить покупателей компенсировать стоимость налога путем повышения цены на iPhone в США.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

В то время как Apple iPhone был разработан в США, продукт все равно собирают в Китае для экономии, а затем отправляют готовую продукцию в Штаты. Однако юридически iPhone для США является китайским товаром, который попадает под удар нового налога на импорт.

Технически все смартфоны, импортируемые в США из Китая, будут облагаться 10-процентным налогом, как и другие товары бытовой электроники. В результате "политических войн" корпорации и рядовые потребители больше всего пострадают от нового налога на импорт. Осенью ценник на новый iPhone однозначно вырастет еще на 10%, поэтому эксперты рекомендуют покупать желанные смартфоны уже сейчас. Несмотря на то, что цены повысятся в США, покупатели в Украине тоже ощутят на себе подорожание, как минимум на 15%.

Решение о введении новых пошлин было принято на фоне продолжающихся переговоров о заключении широкомасштабного торгового соглашения между США и Китаем. Трамп утверждает, что китайцы не покупали американскую сельскохозяйственную продукцию, как было обещано.

Это также плохие новости для Huawei. Еще в мае на компанию были наложены санкции, что заставило китайского производителя отказаться от Android, Windows и даже от карт памяти MicroSD, поскольку американские компании рисковали сотрудничать с производителем "вне закона". Однако в 29 июня санкции смягчили. Но возникла путаница, и Huawei по-прежнему не может получить доступ к своей цепочке поставок в США. Если компания не будет использоваться США в качестве разменной монеты для улучшения условий будущего торгового соглашения, Huawei может так и остаться в санкционном списке на неопределенный срок.

Напомним, что ранее в Китае резко опустил цены на iPhone на 20%. Также эксперты подсчитали, сколько надо работать украинцам, чтобы купить iPhone XS.

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