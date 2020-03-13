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Удар по технологиям: ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса

По состоянию на март 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25

Коронавирусная болезнь, известная как COVID-19, стремительно распространяется по в сему миру и сеет панику. Уже более 110 тысяч человек были заражены этим вирусом, и около 4000 человек умерли, причем большинство случаев заболевания произошло в Китае. Вирус также отразился на мировой экономике и промышленности вследствие сокращения производства и поставок продукции, поскольку во многих странах вводят карантин.

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Чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом, под запрет попадают все массовые мероприятия, включая концерты, выставки, конференции – любые события, на которых планировалось собрать более 500 человек.

Апрель-май должны были стать громкими месяцами для технических конференций, многие из которых проходят в Сан-Франциско, где в настоящее время подтверждены два случая заболевания COVID-19. IBM Think, Facebook F8 и Google I/O были запланированы на май. Некоторые из них полностью отменяются, другие проведут событие в режиме онлайн. Согласно отчету Recode, отмена конференций из-за опасений, связанных с коронавирусом, нанесла ущерб в 1 миллиард долларов, и эта цифра продолжает расти.

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Ниже мы собрали список из десяти самых громких технологических событий года, которые были отменены.

Mobile World Congress

Mobile World Congress
Mobile World Congress
Фото: CNET

Mobile World Congress – крупнейшая в мире ежегодная конференция по мобильным технологиям, проходящая в Барселоне. Событие обычно включает в себя анонс новых смартфонов и прочих мобильных гаджетов. Ожидалось, что одним из главных событий этого года станет официальный выход 5G-связи на рынок Европы. Однако мероприятие было отменено 12 февраля.

"Учитывая должное внимание к безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса делает невозможным проведение мероприятия", – заявили организаторы конференции.

Еще до того, как конференция была в конечном итоге перенесена, некоторые из крупнейших компаний, такие как Facebook, Amazon, Sony и Sprint, уже высказали свои опасения по поводу своих визитов во время вспышки коронавируса.

Facebook Global Marketing Summit

Facebook Global Marketing Summit
Facebook Global Marketing Summit
Фото: Business Insider

Ежегодный Facebook Global Marketing Summit должен был состояться с 9 по 12 марта в Центре Москоне в Сан-Франциско, популярном месте проведения мероприятий. Как правило, его посещает около 5000 гостей, которые останавливаются в нескольких отелях поблизости. Но в середине февраля компания отменила мероприятие, поскольку вирус продолжал распространяться в США. После того, как Facebook отменил свою маркетинговую конференцию, возникли вопросы о крупнейшем событии года – конференции разработчиков F8, которая проводится ежегодно в мае.

F8

Facebook F8
Facebook F8
Фото: Business Insider

F8 – крупнейшее событие года в сфере социальных сетей, которое должно было состояться в Сан-Хосе, штат Калифорния. Facebook все же планирует проводить небольшие локальные мероприятия и выпускать онлайн-трансляции в прямом эфире.

В заявлении Facebook говорится: "В свете растущей озабоченности по поводу COVID-19, мы приняли трудное решение отменить F8 в этом году, чтобы расставить приоритеты в отношении здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает в организации проведения F8", – заявили в пресс-службе социальной сети.

Google Cloud Next

Google Cloud Next
Google Cloud Next
Фото: Business Insider

2 марта Google объявила, что ее мероприятие Google Cloud Next было отменено из-за пандемии коронавируса, и вместо этого оно будет проводиться как онлайновое мероприятие "с основными лекциями, секционными заседаниями, интерактивным обучением и цифровыми сеансами" с группами Google. Конференция должна была состояться в Сан-Франциско с 6 по 8 апреля. Участники, которые приобрели билеты на конференцию, имеют право на возмещение их стоимости.

Google I/O

Google I/O
Google I/O
Фото: CNET

Ежегодная конференция разработчиков I/O от Google является крупнейшим событием года в области технологий. Как правило на этом мероприятии поисковый гигант объявляет о новых продуктах и ​​возможностях Android. Но 3 марта в Google объявили, что отменяет мероприятие, которое обычно проводится в Амфитеатре Береговой линии в Маунтин-Вью, Калифорния.

Как сообщает Business Insider, Google также запретила сотрудникам совершать международные поездки без специального разрешения. Один сотрудник Google, который посетил Цюрих, Германия, оказался заражен коронавирусом.

Okta Oktane

Okta Oktane
Okta Oktane
Фото: Business Insider

Конференция Okta Oktane — это ежегодное мероприятие по управлению безопасностью и идентификацией для ИТ-специалистов, руководителей продуктов и разработчиков. В 2020 году оно должно было состояться в Центре Москоне в Сан-Франциско, и обычно собирает около 6 тысяч посетителей. Компания объявила 3 ​​марта, что она отменяет конференцию и проведет ее в онлайн режиме в свете коронавируса. Онлайн-конференция запланирована с 30 марта по 2 апреля и будет бесплатной для всех зрителей. Компания также заявила, что вернет средства тем, кто заплатил за участие в конференции.

IBM Think Digital Event Experience

IBM Think Digital Event Experience
IBM Think Digital Event Experience
Фото: SlashGear

Think Digital - крупнейшая конференция разработчиков IBM в этом году. В прошлом году в этом мероприятии приняли участие 30 тысяч человек. Он также должен был состояться в Центре Москоне в Сан-Франциско 5-7 мая, но компания отменила его и превратила в цифровое мероприятие с "потоковым Live контентом, интерактивными сессиями и сертификациями, а также локальными мероприятиями".

IBM также ввела новые ограничения на поездки до марта – сотрудники могут ездить в США только для встреч с клиентами, и компания планирует сократить международные командировки. Сотрудникам также рекомендуется проводить виртуальные встречи.

Collision

Collision
Collision
Фото: Business Insider

Техническая конференция Collision, ежегодное мероприятие, проводимое в Торонто, где принимают участие лидеры отрасли и стартапы, запланирована на 22–25 июня и должна была привлечь 30 тысяч человек. Организаторы мероприятия на днях объявили, что Collision будет отменена из-за проблем с коронавирусом. "Учитывая неопределенность, с которой сталкивается большое количество публичных мероприятий по всему миру из-за развития COVID-19, мы приняли очень трудное решение отложить Collision до июня 2021 года", – заявил организатор мероприятия.

Game Developers Conference

Game Developers Conference
Game Developers Conference
Фото: CNET

Game Developers Conference (GDC) — это крупнейшая выставка года по разработке видеоигр, которую планировалось провести в Сан-Франциско с 16 по 20 марта. Организаторы мероприятия объявили 28 февраля, что конференция будет отложена до этого лета 2020 года из-за коронавируса. До переноса мероприятия крупнейшие участники выставки GDC уже отказались участия: Facebook, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Electronic Arts и Epic Games. Ожидалось, что мероприятие соберет 30 тысяч человек. Многие из компании, которые первоначально планировали принять участие, заявили, что их программы GDC будут доступны онлайн, включая Microsoft и Facebook.

Electronic Entertainment Expo

Electronic Entertainment Expo
Electronic Entertainment Expo
Фото: CNET

Крупнейшее игровое событие года E3 2020 (Electronic Entertainment Expo) также было отменено из-за опасений в связи с пандемией коронавируса. Ежегодно на этой выставке многие игровые компании демонстрируют свои главные анонсы на следующий год. Среди таких как знаковые AAA-проекты, вроде Cyberpunk 2077, так и игры мелких инди-студий. В прошлом году Microsoft на E3 анонсировала ряд крупных игр, а также улучшения в сервисе Xbox Live – подписку Game Pass Ultimate и поддержку игр от старых игровых платформ Xbox. Летом 2020 года E3 будет проходить в режиме онлайн без традиционной выставки.

Напомним, что ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad из-за коронавируса. Также мы рассказывали, как знаменитости защищают себя от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Business Insider
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