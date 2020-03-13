Удар по технологиям: ТОП-10 отмененных конференций из-за коронавируса

По состоянию на март 2020 года отмена громких событий в мире технологий принесла убытков на 1 миллиард долларов

Коронавирусная болезнь, известная как COVID-19, стремительно распространяется по в сему миру и сеет панику. Уже более 110 тысяч человек были заражены этим вирусом, и около 4000 человек умерли, причем большинство случаев заболевания произошло в Китае. Вирус также отразился на мировой экономике и промышленности вследствие сокращения производства и поставок продукции, поскольку во многих странах вводят карантин.

Чтобы обезопасить людей от заражения коронавирусом, под запрет попадают все массовые мероприятия, включая концерты, выставки, конференции – любые события, на которых планировалось собрать более 500 человек.

Апрель-май должны были стать громкими месяцами для технических конференций, многие из которых проходят в Сан-Франциско, где в настоящее время подтверждены два случая заболевания COVID-19. IBM Think, Facebook F8 и Google I/O были запланированы на май. Некоторые из них полностью отменяются, другие проведут событие в режиме онлайн. Согласно отчету Recode, отмена конференций из-за опасений, связанных с коронавирусом, нанесла ущерб в 1 миллиард долларов, и эта цифра продолжает расти.

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Ниже мы собрали список из десяти самых громких технологических событий года, которые были отменены.

Mobile World Congress

Mobile World Congress Фото: CNET

Mobile World Congress – крупнейшая в мире ежегодная конференция по мобильным технологиям, проходящая в Барселоне. Событие обычно включает в себя анонс новых смартфонов и прочих мобильных гаджетов. Ожидалось, что одним из главных событий этого года станет официальный выход 5G-связи на рынок Европы. Однако мероприятие было отменено 12 февраля.

"Учитывая должное внимание к безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса делает невозможным проведение мероприятия", – заявили организаторы конференции.

Еще до того, как конференция была в конечном итоге перенесена, некоторые из крупнейших компаний, такие как Facebook, Amazon, Sony и Sprint, уже высказали свои опасения по поводу своих визитов во время вспышки коронавируса.

Facebook Global Marketing Summit

Facebook Global Marketing Summit Фото: Business Insider

Ежегодный Facebook Global Marketing Summit должен был состояться с 9 по 12 марта в Центре Москоне в Сан-Франциско, популярном месте проведения мероприятий. Как правило, его посещает около 5000 гостей, которые останавливаются в нескольких отелях поблизости. Но в середине февраля компания отменила мероприятие, поскольку вирус продолжал распространяться в США. После того, как Facebook отменил свою маркетинговую конференцию, возникли вопросы о крупнейшем событии года – конференции разработчиков F8, которая проводится ежегодно в мае.

F8

Facebook F8 Фото: Business Insider

F8 – крупнейшее событие года в сфере социальных сетей, которое должно было состояться в Сан-Хосе, штат Калифорния. Facebook все же планирует проводить небольшие локальные мероприятия и выпускать онлайн-трансляции в прямом эфире.

В заявлении Facebook говорится: "В свете растущей озабоченности по поводу COVID-19, мы приняли трудное решение отменить F8 в этом году, чтобы расставить приоритеты в отношении здоровья и безопасности наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто помогает в организации проведения F8", – заявили в пресс-службе социальной сети.

Google Cloud Next

Google Cloud Next Фото: Business Insider

2 марта Google объявила, что ее мероприятие Google Cloud Next было отменено из-за пандемии коронавируса, и вместо этого оно будет проводиться как онлайновое мероприятие "с основными лекциями, секционными заседаниями, интерактивным обучением и цифровыми сеансами" с группами Google. Конференция должна была состояться в Сан-Франциско с 6 по 8 апреля. Участники, которые приобрели билеты на конференцию, имеют право на возмещение их стоимости.

Google I/O

Google I/O Фото: CNET

Ежегодная конференция разработчиков I/O от Google является крупнейшим событием года в области технологий. Как правило на этом мероприятии поисковый гигант объявляет о новых продуктах и ​​возможностях Android. Но 3 марта в Google объявили, что отменяет мероприятие, которое обычно проводится в Амфитеатре Береговой линии в Маунтин-Вью, Калифорния.

Как сообщает Business Insider, Google также запретила сотрудникам совершать международные поездки без специального разрешения. Один сотрудник Google, который посетил Цюрих, Германия, оказался заражен коронавирусом.

Okta Oktane

Okta Oktane Фото: Business Insider

Конференция Okta Oktane — это ежегодное мероприятие по управлению безопасностью и идентификацией для ИТ-специалистов, руководителей продуктов и разработчиков. В 2020 году оно должно было состояться в Центре Москоне в Сан-Франциско, и обычно собирает около 6 тысяч посетителей. Компания объявила 3 ​​марта, что она отменяет конференцию и проведет ее в онлайн режиме в свете коронавируса. Онлайн-конференция запланирована с 30 марта по 2 апреля и будет бесплатной для всех зрителей. Компания также заявила, что вернет средства тем, кто заплатил за участие в конференции.

IBM Think Digital Event Experience

IBM Think Digital Event Experience Фото: SlashGear

Think Digital - крупнейшая конференция разработчиков IBM в этом году. В прошлом году в этом мероприятии приняли участие 30 тысяч человек. Он также должен был состояться в Центре Москоне в Сан-Франциско 5-7 мая, но компания отменила его и превратила в цифровое мероприятие с "потоковым Live контентом, интерактивными сессиями и сертификациями, а также локальными мероприятиями".

IBM также ввела новые ограничения на поездки до марта – сотрудники могут ездить в США только для встреч с клиентами, и компания планирует сократить международные командировки. Сотрудникам также рекомендуется проводить виртуальные встречи.

Collision

Collision Фото: Business Insider

Техническая конференция Collision, ежегодное мероприятие, проводимое в Торонто, где принимают участие лидеры отрасли и стартапы, запланирована на 22–25 июня и должна была привлечь 30 тысяч человек. Организаторы мероприятия на днях объявили, что Collision будет отменена из-за проблем с коронавирусом. "Учитывая неопределенность, с которой сталкивается большое количество публичных мероприятий по всему миру из-за развития COVID-19, мы приняли очень трудное решение отложить Collision до июня 2021 года", – заявил организатор мероприятия.

Game Developers Conference

Game Developers Conference Фото: CNET

Game Developers Conference (GDC) — это крупнейшая выставка года по разработке видеоигр, которую планировалось провести в Сан-Франциско с 16 по 20 марта. Организаторы мероприятия объявили 28 февраля, что конференция будет отложена до этого лета 2020 года из-за коронавируса. До переноса мероприятия крупнейшие участники выставки GDC уже отказались участия: Facebook, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Electronic Arts и Epic Games. Ожидалось, что мероприятие соберет 30 тысяч человек. Многие из компании, которые первоначально планировали принять участие, заявили, что их программы GDC будут доступны онлайн, включая Microsoft и Facebook.

Electronic Entertainment Expo

Electronic Entertainment Expo Фото: CNET

Крупнейшее игровое событие года E3 2020 (Electronic Entertainment Expo) также было отменено из-за опасений в связи с пандемией коронавируса. Ежегодно на этой выставке многие игровые компании демонстрируют свои главные анонсы на следующий год. Среди таких как знаковые AAA-проекты, вроде Cyberpunk 2077, так и игры мелких инди-студий. В прошлом году Microsoft на E3 анонсировала ряд крупных игр, а также улучшения в сервисе Xbox Live – подписку Game Pass Ultimate и поддержку игр от старых игровых платформ Xbox. Летом 2020 года E3 будет проходить в режиме онлайн без традиционной выставки.

Напомним, что ранее Apple отменила презентацию iPhone SE 2 и нового iPad из-за коронавируса. Также мы рассказывали, как знаменитости защищают себя от коронавируса.

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